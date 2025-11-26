Gps 2026, niente più sanzione per la mancata indicazione delle preferenze disponibili che comportava la rinuncia alla possibilità di ottenere ulteriori supplenze

Entro fine settimana, salvo cambi di programma dell’ultimo momento, ministero e sindacati si siederanno nuovamente attorno a un tavolo per discutere dell’aggiornamento delle Gps previsto per il prossimo anno e che avrà validità fino al 2028, quando finalmente dovrebbe venir meno lo strumento dell’ordinanza ed essere varato l’atteso nuovo regolamento nuovamente rinviato per la delusione dei sindacati.

Le modifiche dell’algoritmo

Che comunque si stanno battendo per far introdurre nell’ordinanza una serie di elementi utili a migliorare il sistema generale dell’assegnazione delle supplenze, soprattutto in vista dell’avvio dell’algoritmo previsto come ogni anno a fine estate. Si parlerà poi della volontà del ministero di anticipare le procedure in modo da riuscire a concludere tutte le operazioni entro il 31 luglio, compatibilmente con le esigenze dei docenti che in caso di un anticipo eccessivo si troverebbero impossibilitati a perfezionare il punteggio da far valere in graduatoria.

Il prossimo incontro servirà a limare alcuni dettagli della bozza dell’ordinanza già pronta. Tema caldo, attorno al quale c’è grande curiosità, la modifica dell’algoritmo per le supplenze. Il ministero ha manifestato l’intenzione di accogliere la richiesta dei sindacati, richiesta che peraltro viene fatta da anni e che coincide con la visione dei giudici che più volte in questi anni si sono espressi a favore dei docenti che si sono sentiti penalizzati dalle impostazioni ministeriali.

Addio alla sanzione per mancate preferenze

Dovrebbe essere confermata l’eliminazione della sanzione prevista per la mancata indicazione delle preferenze disponibili. Quindi al contrario di quanto avvenuto fino a quest’anno, con la rinuncia alla possibilità di ottenere ulteriori supplenze da quella GPS, dall’anno prossimo il nuovo algoritmo dovrebbe consentire al sistema di tornare indietro e prendere in considerazione le preferenze degli aspiranti già esaminati non ancora destinatari di incarico, “lavorandoli” di nuovo. Si parlerà anche di equiparazione del punteggio Tfa e Indire: chi conseguirà la specializzazione entro il 31 dicembre potrà inserirsi in prima fascia GPS sostegno nel prossimo aggiornamento.