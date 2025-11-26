Sostegno nella scuola secondaria di primo grado: disponibilità di posti e applicazione della legge 104/1992 anche nelle assunzioni da GPS

Quando verranno resi noti i posti destinati alle immissioni in ruolo sul sostegno nella scuola secondaria di primo grado? Per conoscere la disponibilità dei posti che andranno poi a confluire nel novero delle immissioni in ruolo bisognerà aspettare le prossime operazioni di mobilità. Non è possibile al momento indicare una data certa in questo senso, ma un periodo di massima sì, ed è quello che va da fine maggio a inizio giugno, indicativamente nel momento di chiusura dell’anno scolastico in corso.

La definizione dell’organico

Questo perché bisogna prima aspettare che le scuole definiscano l’organico, cosa che ogni anno scolastico avviene generalmente tra fine inverno e inizio primavera. Sono calcoli che possono essere fatti solo alla luce dei dati inerenti le iscrizioni e i pensionamenti.

Una volta completate queste procedure, bisogna fare i conti con la mobilità che ha un ruolo non da poco nel modificare ulteriormente la distribuzione delle cattedre.

I destinatari di nomina

Tutto questo per dire che non è possibile fare ipotesi prima che si concluda questa fase, perché qualunque dato non sarebbe attendibile sulle disponibilità provinciali.

C’è poi il discorso relativo alla legge 104/1992 che costituisce una garanzia di precedenza nelle gps, ma a una condizione. E’ necessario infatti che il candidato faccia parte dei possibili destinatari della nomina. Se si fa invece parte del gruppo di candidati chiamati si viene “lavorati” con priorità rispetto alla posizione reale in graduatoria. Niente da fare invece per la 104, che non consente di andare oltre il paletto dei posti disponibili.