Ruolo per gli specializzati sostegno 2025: in arrivo il Pnrr 3, ma c’è anche scorrimento di prima fascia GPS e mini call veloce

Oggi finalmente sembra essersi sbloccata la situazione relativa all’avvio dei Corsi Indire per il sostegno, almeno per quel che riguarda i triennalisti con la pubblicazione dei primi bandi da parte di Indire e delle Università. Nei prossimi giorni sono attesi tutti gli altri bandi, in modo che ossa essere avviato questo primo ciclo per i docenti che possono vantare il requisito dei tre anni di servizio negli ultimi cinque.

In attesa del secondo ciclo

Poi sarà la volta dei bandi di concorso per i percorsi Indire rivolti agli specializzati estero. In questo senso è credibile che ci sia da attendere ancora un po’ considerato che il ministero non ha ancora chiuso la finestra temporale utile alla rinuncia al contenzioso per il riconoscimento del titolo.

Ci sarà poi da avviare il secondo ciclo, a stretto giro di posta, utile alla partecipazione di tutti coloro i quali non hanno perfezionato ancora il requisito dei tre anni ma lo faranno grazie al completamento dell’anno in corso, non spendibile nel primo ciclo.

Le prospettive di assunzione

Ma quali prospettive ci sono per gli specializzati sul sostegno nel 2025? Quali possibilità avranno di ottenere subito un ruolo? La strada principale resta la partecipazione a un concorso scuola. Gli specializzati Indire che si iscrivono a questo primo ciclo, della durata di quattro mesi, faranno in tempo a partecipare all’ultimo concorso Pnrr 3 previsto con il bando a fine anno e prove a inizio 2026.

Una possibilità importante per coloro i quali non hanno partecipato ai primi concorsi Pnrr, 1 e 2, e che potrebbero beneficiare di meno concorrenza in virtù della nuova norma che consente agli idonei dei concorsi finora svolti in ambito Pnrr di essere assunti per scorrimento delle graduatorie nel prossimo triennio.

La mini call veloce

Proprio per il 2025/26 è previsto lo scorrimento di prima fascia GPS sostegno + elenco aggiuntivo per eventuali posti residui dopo le immissioni in ruolo di GaE e concorsi, probabilmente per l’ultima volta considerato che al momento il ministero non ha concesso alcuna ulteriore proroga. Chi non rientrerà in questo giro di assunzioni, potrà sempre puntare sulla mini call veloce, che dovrebbe svolgersi a fine agosto per una finestra temporale di sole 48 ore.