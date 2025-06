Mini call veloce sostegno 2025: per il primo grado ci sono maggiori possibilità, meno probabile nella secondaria di secondo grado

Nonostante i pochi posti messi a disposizione negli anni precedenti, c’è grande attesa e interesse anche quest’anno per la nuova edizione della presentazione delle domande per partecipare alla procedura della mini call veloce per il sostegno. Una procedura che assegna cattedre rimaste libere ma che non garantisce ampia disponibilità soprattutto a livello di distribuzione omogenea nelle varie regioni.

Proroga anche per il prossimo anno

L’interesse maggiore, come spesso accade, si concentra tra i docenti che ambiscono a ottenere un incarico mediante mini call veloce nel nord Italia. L’unica certezza al momento è che il ministero ha deciso di prorogare anche per il prossimo anno scolastico la procedura della mini call veloce che consente di ottenere nomine finalizzate al ruolo dalla prima fascia GPS sostegno.

La proroga è stata inserita nell’ambito della prorogata contenuta nel Decreto PNRR 4. Come funziona la mini call veloce? E’ un istituto che ogni anno ottiene buon riscontro in termini di partecipazione ma che viene attivata solo se risultano esaurite le graduatorie ordinarie. Una procedura dunque che scatta unicamente in coda a concorsi e GAE, oltre al verificarsi dell’esaurimento delle graduatorie provinciali della GPS prima fascia.

I posti residui

In caso di posti residui, chi è interessato alla procedura non essendo stato assegnatario di posto, potrà presentare domanda in province diverse della stessa o di altre regioni. L’unica certezza è che non ci sono posti certi cui ambire, dal momento che a priori non è dato sapere in quali area sarà attivata. Tutto dipenderà dalle disponibilità residue. Stando a quanto accaduto negli sorsi anni, è credibile immaginare che nella secondaria di secondo grado sia meno probabile ottenere un incarico, mentre il primo grado offre maggiori possibilità. La procedura generalmente viene attivata a fine agosto per una breve finestra temorale di 48 ore.