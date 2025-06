Supplenze 2025: da lunedì 16 giugno via alle operazioni annuali per le GaE, poi ripubblicazione delle Gps

Nel mondo della scuola estate fa rima con precari: è questo i momento in cui i docenti che vogliono ottenere per l’anno prossimo un incarico devono adempiere a una serie di incombenze finalizzate a ottenere un contratto da settembre. In questi giorni verrà avviata la procedura utile allo scioglimento della riserva per GPS (via alle operazioni sulla piattaforma online del ministero da lunedì 16 giugno) per coloro i quali si sono iscritti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia senza aver ancora conseguito il titolo, ma che lo hanno conseguito o lo stanno per conseguire.

I prossimi appuntamenti

Lunedì 16 giugno è anche la data che sancisce il via alle operazioni annuali per le GaE. Poi qualche settimana di pausa prima della principale incombenza per i precari in estate, ovvero la presentazione della domanda per le max 150 preferenze. Prima di agosto è anche attesa la ripubblicazione delle GPS per l’anno scolastico 2025/26.

Per quel che riguarda la procedura di presentazione della domanda per le 150 preferenze, non c’è ancora una data precisa di inizio e fine (solitamente sono due settimane o poco più a disposizione dei docenti coinvolti.

Guardando ai precedenti degli scorsi anni, la domanda per scegliere le max 150 preferenze verrà avviata nelle ultime due settimane di luglio, ma in alcune occasioni è stato necessario impiegare anche i primi giorni di agosto. Non dovrebbe essere questo il caso, considerato che ci troviamo anche nell’anno intermedio dell’aggiornamento biennale delle gps e che dunque è venuta meno una procedura che, comprensiva di eventuali proroghe, comporta inevitabili slittamenti nelle tempistiche.

Le novità di quest’anno

L’unica novità quest’anno riguarderà la terza sezione disponibile unicamente per i docenti destinatari di conferma sul sostegno che hanno dato disponibilità al dirigente scolastico. Per il resto, ogni docente presenterà domanda per tutte le classi di concorso e tipologie di posto in modo da ottenere un incarico tramite algoritmo. Si possono esprimere preferenze puntuali (singole scuole) o sintetiche, in caso si vogliano indicare interi comuni, distretti, provincia.

Ogni docente può poi scegliere tra supplenze annuali (fino al 31 agosto), supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o spezzoni. Infine, il sistema consente di scegliere tra cattedre orario esterne (COE), scuole serali, sedi carcerarie e altre tipologie specifiche.