Tfa sostegno X ciclo 2025: migliaia di docenti in attesa di un bando che non arriva

Anche la prima metà di giugno è trascorsa senza che da parte del ministero siano arrivati comunicazioni ufficiali né tantomeno segnali di alcun tipo che possano far pensare a un’imminente pubblicazione del decreto ministeriale che sancisca l’avvio del Tfa Sostegno X ciclo. Se da un lato i docenti interessati possono stare tranquilli, considerato che non c’è alcun dubbio che il nuovo ciclo di Tfa sarà avviato, dall’altro preoccupa il ritardo e soprattutto il silenzio ministeriale sulla questione.

Energie spese sui Corsi Indire

Non è un silenzio e un ritardo casuale, dal momento che la concomitanza quest’anno con l’avvio dei Corsi Indire abbreviati per la specializzazione del sostegno, sta assorbendo energie e attenzioni di ministero e università verso l’avvio di quello che consentirà di costituire il doppio canale di specializzazione sul sostegno.

Se nei mesi scorsi da fonti ministeriali era trapelata l’intenzione di avviare questi due percorsi in parallelo e contestualmente, adesso si ha la sensazione che si voglia dare priorità ai Corsi Indire e universitari, che hanno delle scadenze più impellenti. Ricordiamo infatti che il decreto sul nuovo canale di specializzazione per il sostegno riservato a triennalisti e abilitati estero in attesa di riconoscimento, dovrò terminare entro fine anno, e che nelle intenzioni del ministero c’è l’avvio di un secondo ciclo subito dopo il primo per consentire a chi perfeziona quest’anno il requisito di tre anni di servizio di iscriversi e specializzarsi entro fine anno.

Tfa rimandato a settembre?

A dar man forte a chi ritiene che il Tfa sostegno possa essere rimandato, ci sono i precedenti degli anni scorsi, che vedono una collocazione temporale dell’avvio del tirocinio formativo attivo tutt’altro che omogenea. Non sono pochi gli anni in cui i corsi sono iniziati a settembre, e proprio questa sembra la data al momento più probabile nel caso in cui non si faccia in tempo prima dell’estate.

Proprio lo scorso anno il Tfa era partito prima, ma non c’erano i Corsi Indire. Quest’anno potrebbe slittare a fine estate, magari a settembre come accadeva in passato. La sensazione è che arriveranno prima i Corsi Indire, a quel punto potrebbe sbloccarsi anche la questione del Tfa sostegno.