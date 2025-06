Assunzioni infanzia e primaria 2025: a breve ripubblicazione Gae per il prossimo anno scolastico

In vista delle immissioni in ruolo scuola dell’infanzia e primaria 2025/26 previste in una prima fase entro il 31 dicembre e in una seconda successiva fase entro fine anno, è il momento di entrare nel dettaglio delle graduatorie coinvolte e delle possibilità che offre la normativa in termini numerici. La prima fase che si conclude prima del prossimo anno scolastico consentirà di assumere dalle graduatorie pubblicate entro quel momento. Entro fine anno poi si passerà a scorrere le GM dei concorsi PNRR pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12/25.

La ripubblicazione delle GaE

Chi otterrà un incarico, potrà scegliere la sede tra quelle ancora disponibili alla fine della procedura di immissione in ruolo entro il 31/08 e accantonate

L’assunzione potrebbe coinvolgere anche le GM del concorso PNRR1, ma si deve fare presto. La finestra temporale utile affinché possano essere sfruttate va dal 31/08/25 al 10/12/25.

Tornando alle percentuali, si assume per metà dalle GaE e per metà dalle GM dei vari concorsi. Proprio a tale scopo, si attende la ripubblicazione del GaE valide per il prossimo anno scolastico 2025/26, nelle prossime settimane.

In caso di ulteriori posti residui si procederà con gli incarichi da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo a.s. 25/26 con incarico finalizzato al ruolo, ultimo anno valido per questa procedura considerato che il ministero non concederà più alcuna proroga.

Poi toccherà a Call veloce (o mini call veloce), con domanda per una provincia diversa da quella di pertinenza della GPS in cui risultino iscritti (anche più province).

L’ordine di immissione in ruolo

Quindi le assunzioni scuola dell’infanzia/primaria sfrutteranno nell’ordine 50% GaE e 50% concorsi, scorrimento prima fascia GPS + elenco aggiuntivo, mini call veloce, idonei graduatorie concorsi PNRR 1 e 2 integrate in misura non superiore al 30% dei posti banditi, idonei concorso ordinario 2020 DD n. 498/2020. Si prospetta dunque un’estate caratterizzata da una serie di appuntamenti ravvicinati per conseguire l’ottenimento di una cattedra in vista del prossimo anno scolastico.