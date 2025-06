Percorsi abilitanti docenti: corsa contro il tempo per completare il tirocinio, insegnanti costretti ad attività anche d’estate

Sarà un’estate caratterizzata, per molti docenti, dall’incombenza di dover partecipare al completamento dei tirocini, a causa del ritardo nell’avvio dei percorsi abilitanti che ne ha impedito la conclusione in concomitanza con la fine dell’anno scolastico. Una situazione che asta provocando molte polemiche, anche perché non tutti i dirigenti scolastici stanno dando questo tipo di disponibilità, con la conseguenza che molti docenti saranno costretti a rimandare il tutto a settembre, con ripercussioni inevitabili sulle possibilità di perfezionare il percorso in tempo utile.

Le scadenze per il tirocinio

Per quelli invece che riusciranno, a fatica visto il periodo dell’anno, a frequentare il tirocinio, un’incombenza in più in un periodo dell’anno in cui le scuole non sono aperte per le lezioni scolastiche.

In ogni caso il ministero ha indicato nell’8 agosto la data ultima per la conclusione dei percorsi da 60, 30 e 36 CFU per i vincitori del concorso PNRR1, 19 novembre 2025 per tutti gli altri percorsi. Entro quella data, bisognerà aver ottenuto il titolo di abilitazione.

I dirigenti scolastici dovranno prendere atto di queste scadenze e consentire ai docenti la partecipazione alle attività di tirocinio diretto anche in estate. Quali attività con le lezioni terminate possono essere utili a svolger un tirocinio finalizzato a conseguire i crediti utili per perfezionare l’abilitazione in tempo utile?

Le possibilità di tirocinio

Un esempio è rappresentato dai corsi di recupero per gli studenti con sospensione del giudizio. Una possibilità che però non è riservata a tutti, dal momento che questo genere di corsi si riferiscono unicamente agli studenti, e quindi ai docenti della scuola secondaria II grado. D’estate c’è poi la possibilità di partecipare come tirocinanti alle attività che attengono i P.C.T.O. e gli stage di studenti. Una ghiotta occasione è sicuramente rappresentata dalle attività connesse al “Piano Scuola Estate”.

Ci sarà poi l’occasione di prendere parte al lavoro collegiale di pianificazione per recupero o potenziamento degli apprendimenti. Questi sono solo alcuni degli esempi di attività che i docenti chiamati a perfezionare le ore di tirocinio richiesto ai fine dell’abilitazione possono svolgere durante l’estate. Naturalmente si può fare riferimento al proprio dirigente scolastico per venire a conoscenza delle varie opportunità e considerare quelle che fanno maggiormente al proprio caso.