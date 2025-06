Bando Pnrr 3 2025: requisiti per secondaria, infanzia e primaria, Itp e sostegno

A dicembre verrà bandito il concorso scuola Pnrr 3, il primo extra fase transitoria della riforma del reclutamento docenti, e per questo caratterizzato da nuovi requisiti di accesso. Ad esempio, viene meno la possibilità di accedere mediante possesso dei 24 cfu. Il bando arriverà a fine anno, le prove probabilmente a inizio 2026, entro l’anno scolastico 2025/26, in modo da procedere poi con nuove assunzioni per il 2026/27.

I requisiti per la scuola secondaria

Per partecipare al concorso Pnrr 3 bisognerà essere in possesso dei requisiti previsti dai decreti ministeriali n. 205/2023 e 206/2023, che fanno riferimento ai concorsi per la scuola secondaria e per l’infanzia e primaria. Valgono per i posti comuni che per quelli di sostegno.

Per la scuola secondaria, bisognerà essere in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o riconosciuto, coerente con la classe di concorso. Si può accedere anche con abilitazione specifica o titolo estero equipollente riconosciuto.

In alternativa sarà consentito iscriversi al concorso se in possesso del titolo di studio idoneo alla classe di concorso. Via libera a chi vanta almeno tre anni di servizio presso istituzioni scolastiche statali, anche non continuativi, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui si concorre, svolti nei cinque anni precedenti.

Requisiti per gli Itp

Diversi i requisiti per partecipare ai posti per insegnanti tecnico-pratici. In questo caso serve l’abilitazione per la specifica classe di concorso. In alternativa, va bene anche un titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia. Se il bando verrà emanato entro fine anno, la normativa consente l’accesso con il solo diploma previsto dalla Tabella B del DPR 19/2016 e DM 259/2017.

Requisiti Infanzia e primaria

Chi intende partecipare al concorso per infanzia e primaria, dovrà essere in possesso di abilitazione conseguita tramite i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, oppure titolo estero riconosciuto. Va bene anche il diploma magistrale abilitante o diploma sperimentale linguistico, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, o titolo equipollente estero riconosciuto.

Potranno iscriversi con riserva coloro i quali dimostreranno di aver presentato domanda di riconoscimento del titolo estero entro la scadenza prevista per la partecipazione.

Requisiti sostegno

Infine i posti di sostegno: in questo caso il bando consentirà l’iscrizione a chi è in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, specializzazione sul sostegno ottenuta secondo il DM 249/2010 per il grado richiesto. Ci si potrà iscrivere con riserva se in possesso di titolo estero per cui è stata presentata richiesta di riconoscimento entro i termini di scadenza, anche se non ancora completata la procedura.