Tfa sostegno 2025: pubblicate le Università che hanno una pagina di riferimento specifica per il X ciclo

Ieri si è finalmente sbloccata la pubblicazione dei primi bandi relativi all’avvio dei Corsi Indire per la specializzazione sul sostegno dei triennalisti. Ancora nessuna novità in merito al decreto che consentirà l’attivazione dell’altrettanto atteso percorso di specializzazione classico del 2025, il TFA sostegno X ciclo riferito all’anno accademico 2024/25.

Date ancora incerte

Se da un lato non c’è alcun dubbio che il tirocinio formativo attivo decimo ciclo si svolgerà, altrettanto incerta è la collocazione temporale all’interno dell’anno solare. A confermare lo stato di incertezza i precedenti relativi alle passate edizioni del Tfa, sempre molto disomogenee a seconda delle necessità ravvisate dal ministero.

In attesa del decreto con il quale il Ministero autorizzerà il numero di posti disponibili, cresce la curiosità per capire quale sarà la distribuzione tra le Università che hanno completato la procedura di candidatura ai corsi messa a disposizione dal ministero con l’avviso dello scorso 16 maggio.

Possibile rinvio a settembre

A conferma che il Tfa è comunque in dirittura d’arrivo, il fatto che molte Università hanno già avviato la procedura di predisposizione delle proprie pagine online per consultare avvisi e comunicazioni. Al 17 giugno, momento in cui scriviamo, sono state solo pubblicate le Università che hanno una pagina di riferimento specifica per il X ciclo.

Nei prossimi giorni con ogni probabilità le pubblicazioni si intensificheranno, soprattutto se dovesse arrivare la pubblicazione del tanto atteso decreto da parte del ministero che autorizza e ufficializza il decimo ciclo. Il silenzio ministeriale delle ultime settimane sembra dare ragione a chi ritiene che l’avvio dei Corsi Indire possa penalizzare a livello temporale la collocazione del Tfa, che potrebbe dunque slittare anche a settembre, come avvenuto diverse volte negli anni scorsi.

LAZIO

Università degli Studi Roma Tre

MARCHE

Università di Macerata

Università di Urbino Carlo Bo

SICILIA

Università di Palermo