Iscrizione elenchi aggiuntivi sostegno: via da oggi alle domande online, c’è tempo fino al 2 luglio

E’ possibile da oggi 16 giugno fino al 2 luglio presentare istanza relativa alle GaE per lo scioglimento della riserva e l’iscrizione negli elenchi aggiuntivi al sostegno. Lo ha ufficializzato con una nota il ministero. Sono coinvolti i docenti interessati dalla necessità di sciogliere le riserve e inserire i titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata. Riguarda in particolare i candidati già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE).

Tempo fino al 2 luglio

La nota del ministero sancisce ufficialmente finestra temporale e modalità per la presentazione telematica delle istanze. E’ già possibile presentare domanda, per un periodo di quasi due settimane che si concluderà il 2 luglio 2025 alle ore 23:59. Sono diverse le possibilità a disposizione dei docenti interessati in questo lasso di tempo. Una delle più importanti riguarda la possibilità di sciogliere la riserva nel caso di inclusione in attesa di ottenere il titolo di abilitazione.

L’abilitazione può essere conseguita entro il 30 giugno 2025. Si possono presentare i titoli di riserva, previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, acquisiti entro la data del 2 luglio 2025.

Sono le settimane utili anche all’iscrizione negli elenchi aggiuntivi al sostegno, nel caso si rientri tra gli insegnanti già inclusi in graduatoria. E’ necessario ottenere i titoli di specializzazione sul sostegno o relativi ai metodi didattici differenziati entro il 30 giugno 2025. Tutta la procedura è online, ed è l’unica accettata per perfezionare la procedura e veder accettata la richiesta.

Come presentare domanda

La piattaforma di riferimento è il Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it. Ci si può collegare anche a www.mim.gov.it seguendo il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento”. Per collegarsi è necessario autenticarsi mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica), ed essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Ci sono tre istanze da compilare: “Domanda di inclusione a pieno titolo”, “Dichiarazione Titoli di Riserva” e l’”Inclusione negli elenchi aggiuntivi del Sostegno”.

Può inviare domanda anche chi è già iscritto a pieno titolo nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di I fascia nella medesima provincia di iscrizione in GAE e vuole sciogliere la riserva in GAE o iscriversi negli elenchi del sostegno. Questo però comporta la cancellazione dallo stesso insegnamento presente nelle GPS. Una procedura che non riguarda chi è inserito con riserva nelle GAE a seguito di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione. Sono docenti non interessati da eventuale esclusione in caso di presentazione della domanda di inserimento nelle GPS per le classi di concorso per cui sono già inseriti in GAE.