Elenchi aggiuntivi 2025: cosa succede ai candidati non inseriti nelle GPS seconda fascia ma in altra GPS

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 26 del 19 febbraio 2025, che regola la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Si tratta di una misura transitoria pensata per permettere a chi ottiene l’abilitazione o la specializzazione su sostegno entro il 30 giugno 2025 di inserirsi nelle graduatorie senza dover attendere il loro aggiornamento ufficiale.

Gli interessati potranno presentare domanda esclusivamente in modalità telematica dal 14 al 29 aprile 2025 accedendo al Portale Unico del Reclutamento (www.inpa.gov.it) con SPID o CIE.

Chi può inserirsi negli elenchi aggiuntivi?

Gli elenchi aggiuntivi sono destinati a chi ottiene il titolo di abilitazione per il posto comune o la specializzazione per il sostegno entro la data stabilita. Questo vale anche per i titoli conseguiti all’estero, purché validi nel paese di origine e riconosciuti in Italia.

Gli aspiranti saranno collocati negli elenchi in base alla loro posizione nelle GPS: chi è già in seconda fascia potrà passare alla prima fascia GPS e alle correlate graduatorie d’istituto di seconda fascia, mentre chi non è attualmente inserito dovrà scegliere una provincia e fino a venti scuole per la supplenza.

Modalità di graduazione e scelta della provincia

L’assegnazione del punteggio seguirà i criteri previsti dalle tabelle dell’OM 88/2024. I candidati già inseriti nelle GPS dovranno dichiarare solo eventuali nuovi titoli conseguiti, mentre chi si iscrive per la prima volta dovrà dichiarare tutti i titoli posseduti.

Non sarà possibile cambiare provincia rispetto alla precedente iscrizione in GPS. Gli aspiranti non ancora presenti nelle graduatorie dovranno scegliere una sola provincia per l’inserimento.

Iscrizione con riserva e dichiarazione dei titoli

Chi consegue il titolo dopo il termine di presentazione della domanda, ma entro il 30 giugno 2025, potrà iscriversi con riserva e dovrà confermare l’avvenuto conseguimento tra il 16 giugno e il 3 luglio 2025.

Gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare i dettagli relativi ai propri titoli, comprese le istituzioni che li hanno rilasciati. Nel caso di titoli esteri, sarà necessario indicare gli estremi del riconoscimento ministeriale o, se ancora in corso, della domanda di riconoscimento.

Docenti con metodologie didattiche speciali

Il decreto prevede anche disposizioni per chi ha conseguito la specializzazione nei metodi Montessori, Pizzigoni o Agazzi. I docenti già iscritti in GPS per infanzia e primaria potranno dichiarare questo titolo per le supplenze, ma senza ottenere punteggio aggiuntivo.

Con questo decreto, il Ministero punta a garantire un accesso più rapido alle supplenze per i docenti in possesso di titoli idonei, evitando lunghe attese tra un aggiornamento e l’altro delle GPS.