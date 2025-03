Corsi Indire sostegno: non avrà lo stesso valore di quello universitario, potrebbe non valere per Gps o concorsi

Le bozze dei decreti relative ai nuovi Corsi Indire sulla specializzazione per il sostegno non hanno fugato tutti i dubbi della vigilia, anzi se possibile ne hanno alimentati di nuovi, e non solo per quel che concerne l’avvio degli stessi, con date di inizio non specificate in alcune parte degli stessi.

Esiti diversi

Con la pubblicazione definitiva dei decreti ne sapremo di più, ma nel frattempo viene alimentato un altro dubbio, quello relativo alla spendibilità dei corsi e alla differenza tra i corsi indire e quelli universitari. Sappiamo infatti che entrambe queste tipologie di enti saranno autorizzate a erogare i cori, con modalità simili ma con esiti evidentemente diversi.

Sì perché il titolo INDIRE, a differenza di quelli universitari, non potrà essere riconosciuto a livello europeo. Questo significa che avrò una validità limitata, dal momento che sarà spendibile soltanto all’interno del territorio italiano mentre non sarà riconosciuto a livello europeo.

La spendibilità del punteggio

Ma la questione non si esaurisce qui, dal momento che ci sarà da valutare anche lo stesso valore all’interno del territorio italiano per quel che concerne la spendibilità del punteggio.

Le perplessità sollevate dai sindacati riguardano anche il possesso del titolo INDIRE per quel che concerne la validità del punteggio da equiparare alla specializzazione conseguita presso le Università nelle GPS o nei concorsi.

Nei prossimi giorni il Ministero dovrà fornire ulteriori chiarimenti in merito.