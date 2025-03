Specializzazione sostegno 2025: punteggio Gps, corso Indire non sarebbe universitario e potrebbe non avere lo stesso valore del TFA sostegno

La questione del punteggio nelle GPS per la specializzazione conseguita con i corsi Indire è ancora avvolta nell’incertezza. Non è ancora chiaro se questo percorso formativo avrà lo stesso valore del TFA sostegno, che da sempre rappresenta la via principale per ottenere la specializzazione riconosciuta.

Il punteggio aggiuntivo

Se il corso sarà erogato esclusivamente da Indire, senza il coinvolgimento delle università, il titolo potrebbe non essere considerato universitario e, di conseguenza, potrebbe non garantire il punteggio aggiuntivo previsto nelle GPS per il TFA. Questo aspetto è importante per i docenti che puntano a migliorare la propria posizione in graduatoria e ottenere incarichi più facilmente.

Anche per i corsi organizzati dalle università, la situazione resta incerta. Sarà necessario attendere il decreto attuativo per verificare se verrà attribuito il punteggio aggiuntivo, come avviene per il TFA. La distinzione tra un percorso universitario e uno non universitario potrebbe avere un impatto significativo sulla valutazione del titolo nelle graduatorie.

L’equiparazione con il Tfa sostegno

La questione è di particolare importanza per chi desidera specializzarsi sul sostegno e aspira a ottenere un miglior posizionamento nelle GPS. Senza un riconoscimento ufficiale e senza un punteggio equiparabile al TFA sostegno, il valore del corso Indire potrebbe risultare inferiore rispetto alle aspettative di molti docenti.

In attesa di chiarimenti normativi, la scelta del percorso formativo richiede attenzione. Nelle prossime settimane arriveranno da parte del ministero chiarimenti ufficiali che consentiranno ai candidati di fare la scelta corretta, evitando di intraprendere un percorso che potrebbe non garantire il miglior vantaggio in termini di punteggio GPS e opportunità lavorative future.