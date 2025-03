Corsi Indire sostegno: avvio in tarda primavera, ma c’è il rischio che slitti tutto a dopo l’estate

L’avvio dei corsi Indire è ancora avvolto nell’incertezza, ma alcuni dettagli stanno emergendo. Prima di essere pubblicato in via definitiva, il decreto dovrà superare il vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) e degli organismi di controllo. Questo processo potrebbe richiedere del tempo, nonostante le richieste di un’accelerazione.

Le previsioni

Le previsioni più ottimistiche parlano di un avvio nella tarda primavera, ma il rischio concreto è che i corsi possano slittare dopo l’estate. Questo scenario comporterebbe conseguenze importanti per chi intende partecipare, in particolare per gli aspiranti docenti che attendono di acquisire il titolo per migliorare la propria posizione nelle graduatorie.

L’incertezza sui tempi di avvio ha generato preoccupazione tra i candidati, che auspicano una maggiore chiarezza da parte delle istituzioni. La necessità di una pianificazione accurata è fondamentale per permettere ai partecipanti di organizzarsi al meglio, soprattutto considerando che la frequenza e il tirocinio richiesti potrebbero sovrapporsi con altri impegni professionali e formativi.

Gli aggiornamenti

Nei prossimi mesi, saranno determinanti le decisioni delle autorità competenti. Nel frattempo, sono comunque emersi dettagli importanti, come la differenza di valore tra i Corsi erogati da Indire e quelli erogati dalle università, e le categorie di docenti che potranno prendere parte ai percorsi.