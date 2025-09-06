Secondo ciclo corsi Indire sostegno: garanzia dal MIM sull’avvio per chi ha maturato il diritto quest’anno

E’ stato annunciato e formalmente confermato, ma non ci sono ancora date ufficiali per quel che riguarda il secondo ciclo dei Corsi Indire, utile a includere tutti quei docenti che hanno i requisiti per specializzarsi sul sostegno con i corsi abbreviati ma non sono riusciti a essere inclusi nel primo ciclo partito quest’estate.

I posti disponibili

In tutto il dm n. 2575 del 24 aprile 2025 ha sancito la necessità di organizzare corsi per 52.622 posti specializzandi, individuando già la suddivisione di posti per regione.

Il primo ciclo di specializzazione ha consentito l’iscrizione di 5.850 posti (900 infanzia, 2.700 primaria, 1.350 secondaria di primo grado e 900 secondaria di secondo grado). I posti nelle Università per il primo ciclo sono di complessivi 20.700 posti.

Già nel decreto l’art. 2 comma 3, il n. 1657 del 26 giugno 2025 prevede che “Con successivo provvedimento sarà autorizzato un nuovo ciclo dei percorsi di formazione di cui all’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, entro i limiti dei posti individuati dal citato Allegato B del decreto ministeriale del 24 aprile 25, n. 75.”

Dunque già formalmente ufficializzato un secondo ciclo, ma tutte da stabilire tempistiche e date.

La conferma dell’avvio

Nel calendarizzare i corsi, bisognerà tenere conto del fatto che i corsi devono avere una durata non inferiore a 4 mesi e che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025.

Non ha dubbi che i Corsi Indire secondo ciclo verranno organizzati Mario Pittoni, Responsabile Dipartimento Istruzione Lega Già Presidente Commissione Cultura Senato: “Oggi al MIM ho ottenuto ulteriori garanzie sull’avvio dei corsi INDIRE sul sostegno per chi ha maturato il diritto quest’anno“. Lo ha scritto nei giorni scorsi sulla sua pagina Facebook.