Pubblicazione Gps 2025: in seconda fascia grandi cambiamenti, dopo il 3 luglio disponibili anche per prima fascia ed elenchi aggiuntivi

Dopo il 3 luglio, in attesa dell’apertura della finestra temporale utile alla presentazione della domanda per le 150 preferenze Gps, ci sarà un passaggio importante per i supplenti con la ripubblicazione delle graduatorie valide per il prossimo anno scolastico. Pur non essendoci stato l’aggiornamento biennale quest’anno (siamo nell’anno intermedio di vigenza delle graduatorie, prossimo aggiornamento nel 2026), il ministero provvederà alla pubblicazione delle graduatorie aggiornate per consentire ai docenti inseriti negli elenchi di verificare la propria posizione.

Ripubblicazione Gps con prima fascia ed elenchi aggiuntivi

Non c’è ancora una data ufficiale, ma è sicuro che nelle prossime settimane, probabilmente verso metà luglio, il ministero provvederà a pubblicare una graduatoria che servirà ai supplenti per verificare la propria collocazione nelle GPS.

La pubblicazione delle Gps comprenderà quelle di prima fascia e gli elenchi aggiuntivi. In questo modo ognuno avrà la possibilità di visionare la propria posizione aggiornata, verificando anche di aver inserito correttamente tutti i dati che fanno riferimento alla propria posizione in graduatoria.

La ripubblicazione GPS sarà valida per l’anno scolastico 2025/26 e comprenderà sia le GPS provinciali che le graduatorie di istituto. La pubblicazione riguarderà ogni provincia nonostante come detto non ci sia stato l’aggiornamento biennale ma solo l’apertura degli elenchi aggiuntivi per gli inserimenti in prima fascia, in coda (scioglimento della riserva proprio in questi giorni per chi ha conseguito i titoli utili all’inserimento).

Terremoto in seconda fascia gps

La pubblicazione delle GPS, pur essendo anno intermedio, diventa fondamentale se consideriamo che la creazione dell’elenco aggiuntivo alle GPS ha profondamente modificato la seconda fascia. Le modifiche possono dipendere anche dai controlli effettuati sui punteggi e sui titoli, che quindi nel frattempo possono aver comportato degli scossoni con depennamenti e modifiche punteggi.

Come detto non c’è ancora una data ufficiale per la ripubblicazione delle graduatorie. L’unica certezza è che non potrà avvenire prima del 3 luglio, considerato che prima il ministero deve consentire il perfezionamento dello scioglimento della riserva per chi consegue il titolo di accesso all’elenco aggiuntivo entro il 30 giugno. L’ideale sarebbe riuscire a ripubblicare prima dell’apertura delle domande per le max 150 preferenze, anch’essa non stabilita.