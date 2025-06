Conferma in ruolo docenti assunti da GAE: estensione sanatoria per chi ha superato l’anno di prova ma è stato poi licenziato

Non solo doppio canale di reclutamento docenti all’esame della VII Commissione del Senato. Il disegno di legge presentato dalla senatrice Carmela Bucalo, vice coordinatrice del dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia, nel febbraio 2023, si occupa in generale della situazione del precariato nel mondo della scuola.

Stop ai non specializzati sul sostegno

Se la proposta di assumere da prima e seconda fascia gps anche da posto comune, dopo l’esperimento portato avanti negli ultimi anni da posto di sostegno, è certamente quello che suscita maggiore interesse essendo rivolto a un numero maggiore di potenziali beneficiari, non vanno sottovalutati gli altri provvedimenti che il Senato dovrà valutare ed eventualmente approvare nel corso della prossima settimana.

Il provvedimenti si rivolge ai precari, e propone una serie di soluzioni indirizzate a ridurre prima possibile il numero eccessivo di contratti a tempo determinato nella scuola, ma non solo. Ad esempio nell’articolo 3 si affronta il tema dei docenti che ogni anno vengono assegnati su posti di sostegno pur essendo privi di specializzazione.

Una tematica che il Governo ha già affrontato di petto con l’avvio nelle prossime settimane i Corsi Indire per la specializzazione sul sostegno abbreviata rivolta a triennalisti e specializzati estero che rinunciano al riconoscimento.

Gli idonei dei concorsi Pnrr

Ma c’è spazio anche per altre categorie di docenti, come ad esempio quelli di cui si parla nell’articolo 4, ovvero i docenti di religione cattolica. Nell’articolo 5 si affronta il tema delle norme del testo unico per consentire i passaggi di ruolo professionali.

Farà discutere l’articolo 6, che prova ad estendere quanto sancito dal recente decreto scuola sul tema delle graduatorie a scorrimento degli idonei del concorso Pnrr: l’articolo in questione va oltre il limite imposta da Bruxelles al Governo, chiedendo l’assunzione del 100% degli idonei dei concorsi dopo il passaggio al 30%, le norme sugli idonei dei concorsi 2020. La richiesta contempla anche l’estensione della sanatoria per la conferma in ruolo dei docenti assunti da GAE che hanno superato l’anno di prova ma sono stati successivamente licenziati.

L’appoggio di Anief

Il disegno di legge presentato dalla senatrice Carmela Bucalo, vice coordinatrice del dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia all’esame della VII Commissione del Senato la prossima settimana, sa già di poter contare sul pieno appoggio dei sindacati, in particolare ANIEF che punta a garantire le assunzioni dei precari fra un anno.