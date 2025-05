Titolo di specializzazione Indire: chi è già inserito in GAE per posto comune potrà inserirsi sul sostegno del relativo grado, gli altri in GPS prima fascia sostegno

I percorsi Indire (e universitari) riservati a triennalisti e specializzati estero in attesa di riconoscimento, consentiranno di specializzare decine di migliaia di insegnanti nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ancora non si sa quanti cicli il ministero prevede di bandire, due sembrano certi entro la fine dell’anno, anche per consentire ai nuovi specializzati di partecipare al terzo concorso Pnrr 3 che verrà bandito entro fine 2025.

L’inserimento in Gae e Gps

Dunque la specializzazione è sicuramente la motivazione principale che spingerà coloro che si iscriveranno ai Corsi Indire a prendere parte a questo nuovo corso già definito doppio canale sul sostegno. Ma il titolo acquisito consentirà anche di ottenere ulteriori sbocchi, in ottica graduatorie.

Il futuro in questo senso dipenderà dalla posizione individuale dei partecipanti. I nuovi specializzati che sono già inseriti in GAE per il posto comune avranno la possibilità di dichiarare il titolo di specializzazione e inserirsi nella GAE sostegno del relativo grado. Discorso diverso invece per i nuovi specializzati Indire che non sono inseriti in GAE. Per loro, ci sarà la possibilità di essere inseriti in GPS prima fascia sostegno. Cosa che potrà avvenire in occasione del prossimo aggiornamento previsto per la primavera del 2026, dopo l’apertura degli elenchi aggiuntivi delle scorse settimane validi per l’anno intermedio di aggiornamento delle graduatorie.

I punteggi rispetto al Tfa

Proprio in vista dell’aggiornamento delle GPS nel 2026, c’è curiosità e attesa per capire se il ministero provvederà a una nuova tabella di punteggio dei titoli. Per il momento nulla lascia presagire certezze in questo senso, ma è possibile che si proceda con l’adozione del regolamento delle supplenze, contestuale all’aggiornamento delle tabelle titoli.

Giova ricordare in questo senso che il potere di ordinanza è stato prorogato fino al 2026. Poi sarà necessario procedere con un regolamento. Da definire anche il punteggio che al termine del corso Indire verrà attribuito alla specializzazione.

La valutazione è certa, ma non dovrebbe essere equiparata al Tfa mancando una selezione in ingresso. Il punteggio quindi potrà essere inferiore nelle future tabelle di valutazione dei titoli delle GPS. Lo deciderà nei prossimi mesi il Ministero dell’Istruzione e del merito.