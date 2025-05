I posti disponibili per classe di concorso e regione che verranno assegnati con graduatorie integrate del 30% con idonei ed elenco regionale

C’è attesa e curiosità per capire come impatteranno le novità del decreto Scuola sull’immissione in ruolo nei prossimi mesi, alla luce delle nuove norme che consentono integrazione graduatorie al 30% ed elenco regionale. L’integrazione riguarda i candidati idonei non vincitori, fino a una soglia massima del 30% dei posti a bando per classe di concorso e regione.

La platea di beneficiari

Potranno beneficiare di questa norma gli idonei che in base a punteggio e precedenze rientreranno in questa integrazione della graduatoria. Il presupposto fondamentale è aver ottenuto il punteggio minimo nelle prove del concorso PNRR 1 e PNRR2. Probabile che la norma venga poi estesa anche al prossimo Pnrr3.

In ogni caso la quota del 30% è aggiuntiva rispetto all’integrazione della graduatoria con le eventuali rinunce, già valida prima di questo decreto.

Ci sarà poi l’elenco regionale per le assunzioni. In questo caso la platea dei beneficiari è ancora più estesa, riguardando tutti coloro che hanno superato un concorso bandito a decorrere dal 2020. In questo caso vale sia per i vincitori che per gli idonei.

Gli aventi diritto potranno iscriversi in un elenco regionale dal quale si attingerò a partire dall’anno scolastico 2026/27 per le assunzioni residue dopo la fase ordinaria.

L’iscrizione

Ogni candidato può iscriversi in una sola regione.

Non avrà effetto dal prossimo anno scolastico perché prima deve terminare il concorso PNRR2 che consente di assumere i vincitori entro il 31 dicembre 2025.

Entrambe le norme consentiranno un numero maggiore di assunzioni in ruolo, compresa la norma sull’elenco regionale che sarà particolarmente efficace in quelle zone dove le procedure concorsuali PNRR 1 e PNRR2 hanno registrato un numero di aspiranti inferiore rispetto al numero dei posti banditi. Potranno essere assegnati in tutto 7.139 posti.

I candidati sono coloro i quali hanno superato il concorso e spesso hanno conseguito o stanno per ottenere l’abilitazione con le procedure del nuovo reclutamento, i percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023. Questo il riepilogo dei posti disponibili secondo Orizzonte Scuola.