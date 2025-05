Riforma reclutamento dei docenti: nuovo decreto prevede assunzione idonei concorso PNRR 2023 al 30% e elenco regionale concorsi ordinari

La copertura delle cattedre nei prossimi mesi sarà fortemente influenzata dal decreto 45 del 7 aprile del 2025, in discussione alla VII commissione del Senato. Anche alla luce di diversi emendamenti, in attesa che venga convertito in legge, il decreto promette diverse novità in ambito reclutamento insegnanti.

Gli idonei del Pnrr 2023

A cominciare del ricorso agli idonei del Pnrr 2023 per coprire i posti rimasti vacanti e disponibili, al termine delle procedure concorsuali. Si tratta di quei candidati che hanno superato le prove del concorso PNRR del 2023 senza riuscire a rientrare tra i vincitori.

Una delle principali novità è rappresentata dall’integrazione delle graduatorie dei vincitori, per le immissioni in ruolo degli idonei al concorso PNRR 2023, con una percentuale del 30% riservata a chi ha raggiunto almeno il punteggio minimo per il superamento della prova orale.

L’elenco regionale

Bisognerà invece aspettare almeno due anni per l’istituzione dell’elenco generale regionale riservato a chi ha superato le prove nei concorsi dal 2020 in poi, sia per posti comuni sia di sostegno. L’inserimento sarà subordinato alla presentazione di apposita domanda di iscrizione da parte degli idonei. L’elenco sarà disponibile non prima dell’anno scolastico 2026/27 e consentirà di attingere per coprire i posti residuali dopo le immissioni in ruolo attingendo dai concorsi ordinari.

Le immissioni in ruolo 2025

Per i docenti che ottengono nomina finalizzata al ruolo, ci sarà la possibilità di accettare o meno la sede entro 5 giorni dalla sua assegnazione. In caso contrario, scatterà la rinuncia automatica e la decadenza dalla graduatoria. Al contrario, chi accetterà la sede sarà in automatico escluso dalle procedure per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato.

In vista delle immissioni in ruolo utili a coprire le cattedre il prossimo anno scolastico 2025/2026, la procedura prevede di attingere dalle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025 e non oltre il 10 dicembre 2025. L’obiettivo è assicurare la corretta gestione di tutto il reclutamento entro il 31 dicembre 2025.