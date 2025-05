Assunzione idonei concorsi: si decide la prossima settimana con il voto agli emendamenti in Senato

In arrivo una settimana decisiva per il mondo della scuola con il voto che riguarderà alcuni emendamenti strutturali per il futuro di docenti e Personale Ata in vista del prossimo futuro. In seguito all’ottenimento dell’ammissibilità, da lunedì inizieranno i lavori per arrivare al voto del Senato sugli emendamenti al Decreto Legge 45/25 del 7 aprile scorso. Si tratta degli emendamenti accantonati e chiesti dall’Anief in audizione presso la VII Commissione di Palazzo Madama.

Richieste economiche e non solo

Molti emendamenti riguardano l’aspetto economico della parte contrattuale del personale scolastico, e in questo senso il pensiero va subito al ripristino del primo gradone stipendiale al partire dal terzo anno e non più all’inizio del nono anno.

Ma ci sono anche emendamenti che riguardano più da vicino le immissioni in ruolo di alcune categorie di docenti particolarmente penalizzate negli ultimi anni, a cominciare dagli idonei dei concorsi a partire dal 2020.

Spazio anche alla richiesta di stabilizzazione dei vincitori del concorso educazione motoria 2023.

Tornando alla parte economica dei contratti scolastici, l’attenzione non si rivolge solo ai docenti ma anche al Personale Ata con la richiesta dell’aumento del salario accessorio sui risparmi dovuti al ritardo degli ordinamenti professionali.

Anche il doppio canale di reclutamento

Gli emendamenti otterranno il voto la prossima settimana in seguito ai necessari approfondimenti. Se venissero approvati, potrebbero rappresentare un importante momento di svolta per la scuola italiana in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico e per l’immediato futuro. Sullo sfondo restano altre questioni fondamentali come la parità di trattamento tra personale supplente e di ruolo, organico aggiuntivo e ripristino del doppio canale di reclutamento per i docenti non solo su posto di sostegno ma anche su posto comune.