Percorsi straordinari e aggiuntivi al TFA sostegno ordinario: resta fuori chi ha servizio alla primaria con diploma o laurea per la secondaria

In base ai dati attuali la gran parte dei posti per i Corsi Indire potrebbe essere riservata alla scuola primaria. La statistica dice che potrebbero essere 24.374 su un totale di 52.667. In questo modo si riuscirà a sanare una delle criticità maggiori riscontrate dalla scuola italiana negli ultimi anni, quando è stato indispensabile assumere docenti senza titolo.

I requisiti completi

Molte di queste assunzioni sono state concesse a insegnanti con titolo di laurea o diploma ITP. Per loro si tratta di un servizio accumulato che non consentirà l’accesso ai percorsi Indire, che consentiranno l’avvio del doppio canale di specializzazione sul sostegno affiancando il TFA sostegno ordinario.

Il requisito per i triennalisti è aver svolto le tre annualità di servizio specifiche entro il 31 agosto 2024. A questo si aggiunge il titolo di accesso al grado richiesto.

Per partecipare ai prossimi corsi Indire bisogna essere in possesso del prescritto titolo di accesso e aver svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

Il conteggio delle annualità

L’anno scolastico diventa valido e conteggiabile ai fine del requisito per la partecipazione se viene prestato per almeno 180 giorni. Vale anche se viene prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali. Nel caso della scuola dell’infanzia, vale entro il 30 giugno.

Per essere accettati, bisogna essere in possesso di titolo di accesso al grado richiesto alla data di presentazione della domanda. Non sono pochi i casi di candidati della scuola secondaria, nominati spesso su posto di sostegno alla primaria, che hanno poi ottenuto una la laurea in Scienze della formazione primaria. Per loro si apriranno le porte ai Corsi Indire, allo stesso modo dei candidati con laurea in Scienze della formazione primaria in possesso degli aspiranti di seconda fascia GPS infanzia o primaria. Vale anche se hanno svolto servizio senza titolo. L’importante è che al momento della presentazione della domanda dispongano del titolo di accesso al grado richiesto.