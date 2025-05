Accesso diretto al ruolo: non è consentito con i Corsi Indire, sì a prima fascia Gps e partecipazione ai concorsi

Sono molti i docenti che in questi giorni, dopo la pubblicazione dei decreti attuativi, stanno valutando la possibilità di prendere parte ai Corsi Indire per la specializzazione abbreviata (e meno costosa del Tfa) sul sostegno. Ancora incerte le date di avvio dei corsi, nei prossimi giorni dovrebbero cominciare a essere pubblicati i bandi da parte delle università.

Niente accesso diretto

Nel frattempo è importante capire anche quali saranno gli sbocchi futuri che consentirà questo genere di specializzazione. Appurata la validità nazionale del titolo dei Corsi Indire, al contrario di quella europea di quelli universitari, altro tema riguarda la possibilità di accedere direttamente al ruolo attraverso questo percorso.

Una possibilità che non è prevista dalla normativa, dal momento che per come sono strutturati adesso i Corsi Indire regolamentati dai decreti attuativi pubblicati nei giorni scorsi (uno per i triennalisti, uno per gli specializzati all’estero in attesa di riconoscimento che rinunceranno al contenzioso) non consentono ancora l’accesso diretto al ruolo.

Chi completerà i Corsi Indire ottenendo i crediti previsti, otterrà la specializzazione sul sostegno, senza beneficiare dell’immissione automatica in ruolo nel sistema scolastico.

Prima fascia Gps

La specializzazione conseguita consentirà però di partecipare ai concorsi. L’alternativa è entrare a far parte della prima fascia delle GPS.

L’obiettivo principale del ministero mediante l’avvio di questo doppio canale di specializzazione sul sostegno (che si affianca al fa in procinto di partire con il decimo ciclo) è quello di ampliare la platea dei docenti qualificati per l’insegnamento sul sostegno scongiurando il rischio che cattedre sul sostegno continuino ad essere affidate a docenti non specializzati come avviene in maniera consistente al momento. Al tempo stesso, il ministero ha garantito di voler mettere in campo tutte le strategie possibili per consentire ai nuovi specializzati di essere gradualmente immessi in ruolo.