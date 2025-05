Proroga Ciad Ata 2025: ok del ministero, c’è tempo fino al 12 maggio per lo scioglimento della riserva

Alla fine il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dovuto arrendersi alla necessità di concedere una proroga per la presentazione delle domande utili allo scioglimento della riserva legata per l’ottenimento della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD).

La decisione di venerdì sera

La decisione è delle scorse ore (venerdì sera) e prevede una proroga fino a lunedì 12 maggio 2025 alle ore 20:00. Entro quella data il personale ATA potrà completare la procedura sulla piattaforma Polis.

La proroga si è resa necessaria per consentire a tutti i dipendenti scolastici di mettersi in regola con il conseguimento della certificazione, senza la quale si decade dalla graduatoria, a meno che non si è collaboratori scolastici.

Potrà usufruire della proroga chi presenta la domanda su Polis Istanze Online. Chi non si è inserito con riserva per ottenere la certificazione entro il 30 aprile 2025, non può beneficiare della proroga. Tutti coloro i quali hanno il blocco su istanze online possono comunicare di aver ottenuto la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale alla scuola capofila.

Una volta completata tutta la procedura, chi è in regola con la Ciad resterà in graduatoria. Tutti gli altri verranno depennati dalle graduatorie, fatta eccezione per il profilo di collaboratore scolastico per il quale non è richiesto il possesso della Ciad.

Le decisioni delle scuole capofila

Sarà poi compito delle scuole capofila controllare che i candidati abbiano presentato tutta la documentazione seguendo le regole. A quel punto, a seconda dei casi, ci sarà lo scioglimento della riserva e inserimento a pieno titolo, avvalendosi dell’apposita piattaforma informatica. Per gli altri ci sarà il mantenimento a pieno titolo nella graduatoria già formulata, se avranno acquisito la regolare CIAD alla data del 30 aprile 2025. Inevitabile il depennamento dalla graduatoria per tutti gli altri, esclusi i collaboratori scolastici, se non saranno stati in grado di ottenere la Ciad in tempo.