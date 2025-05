Scioglimento riserva Ciad istanze online: molti utenti risultano ancora “con riserva” nonostante il documento caricato

Ci sono ancora quattro giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione in ottica scioglimento della riserva Ciad. E’ una procedura che interessa i candidati ATA inseriti in riserva entro il 28 giugno in terza fascia. La posizione da regolarizzare fa riferimento al possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) valida.

Scioglimento entro il 9 maggio

La riserva si può sciogliere entro il 9 maggio, molti hanno già provveduto ma non ancora tutti. Chi riuscirà a regolarizzare la propria posizione, potrà inserirsi a pieno titolo nelle graduatorie di terza fascia ATA.

Tutti gli altri decadranno dalle graduatorie, a meno che non si tratti di collaboratori scolastici cui non è richiesta la CIAD come requisito di accesso.

Tra le tante anomalie che si stanno presentando in questi giorni quella in base alla quale la piattaforma non consente di rimuovere la certificazione non valida per sostituirla con una nuova valida. In questo caso bisogna inviare una pec al ufficio scolastico di riferimento. Altri casi riguardano coloro i quali hanno sciolto la riserva ma riscontrano ancora la dicitura relativa nella propria posizione.

Posizione ancora con riserva

Secondo Orizzonte Scuola, non è una condizione che deve preoccupare, perché è previsto che il sistema mantenga la dicitura “con riserva” perché la domanda è stata archiviata digitalmente al momento dell’invio iniziale. L’importante è verificare sul PDF generato con lo scioglimento della riserva, per verificare che la posizione sia stata regolarizzata.

In questo caso, il candidato dovrebbe anche aver ricevuto una mail di conferma dell’inoltro della domanda, che certifica la procedura corretta.