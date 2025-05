L’esercito dei 50mila nuovi specializzati aspetta i bandi Indire: quando inizieranno i corsi?

La pubblicazione dei decreti attuativi per l’avvio del doppio canale di specializzazione sul sostegno sicuramente una buona notizia (almeno per chi intende a partecipare ai corsi Indire e universitari, non certo per i detrattori), ma al tempo stesso non costituiscono una certezza per quel che concerne la successiva fondamentale pubblicazione dei bandi da parte dell’ente e degli atenei coinvolti, ne tantomeno danno indicazioni sulle tempistiche di avvio delle lezioni.

L’esercito dei nuovi 50mila specializzati

Abbiamo visto in questi ultimi mesi come i passaggi burocratici che consentiranno di dare il via a questi percorsi utili alla specializzazione di oltre nuovi 50mila docenti siano tanti e complessi, e gli ultimi, anche se siamo in dirittura d0arrivo, non saranno da meno.

Di certo costituisce un passaggio fondamentale la pubblicazione dei decreti relativi all’art. 6 e del 31 maggio 2024. Ora i diretti interessati si chiedono quando sarà possibile presentare domanda di iscrizione. Prima dovranno essere pubblicati i bandi, e al momento non ci sono certezze sulle tempistiche.

Il prossimo passaggio è l’invio dei decreti agli organi di controllo. Il Ministero ha spiegato che adesso toccherà a INDIRE definire a breve la propria offerta formativa. Diverso il percorso delle università che potranno attivare i corsi rispondendo ad avvisi del Ministero dell’Istruzione e del Merito che saranno emanati nei prossimi giorni.

In attesa del Tfa X ciclo

Non dovrebbe volerci molto tempo, ma non è nemmeno ipotizzabile che il tutto si risolva in pochi giorni. Il timore dei diretti interessati è che ci coglia molto tempo, con una procedura laboriosa come è stato quella dell’accreditamento per i percorsi abilitanti su posto comune della scuola secondaria.

Probabile che ci voglia qualche settimana. A quel punto arriveranno i bandi con le relative graduatorie e tutte le indicazioni per la frequenza dei percorsi. In tutto ciò si aspetta anche la pubblicazione di un altro decreto, forse meno complicato dal punto di vista burocratico, ma che si sta facendo aspettare lo stesso, ovvero quello per l’avvio del X ciclo TFA sostegno. I bandi potrebbero sovrapporsi, come l’avvio stesso dei corsi.