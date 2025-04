Inizia a essere disponibile lo stipendio docenti di maggio 2025: in attesa degli arretrati del taglio del cuneo fiscale

Probabilmente maggio non sarà ancora il mese buono per l’inserimento del taglio del cuneo fiscale tra le voci utili al computo complessivo degli stipendi per docenti e Ata. Salvo sorprese, saldo arretrati e computo del taglio del cuneo fiscale verranno inseriti a giugno, ma non è una conferma ufficiale del ministero quanto piuttosto indiscrezioni giornalistiche, per quanto autorevoli (Il Messaggero, Il Sole 24 ore).

Chi può visualizzare l’importo

Nel frattempo però a ridosso dell’inizio del mese, iniziano a essere già visibili, anche se non in contemporanea per tutti, gli importi sulla piattaforma della pubblica amministrazione Noipa. Nelle scorse ore alcuni docenti e ata hanno già iniziato a visualizzare su NoIPA l’importo relativo alla mensilità di maggio 2025 per docenti e ATA.

Una condizione riservata al personale scolastico con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 2025.

Come controllare

Nonostante siamo ancora ad aprile, il personale scolastico può iniziare a visionare l’importo netto del proprio stipendio. Ci si può collegare sull’App NoiPA accedendo poi alla sezione Documenti, per poi selezionare la voce Pagamenti. Tramite questo percorso, è possibile consultare il netto dell’ultima rata e gli importi precedentemente ricevuti.

Chi non dispone dell’app Noipa, può fare riferimento alla stessa funzionalità sul portale NoiPA. In questo caso, bisogna fare riferimento alla sezione “Consultazione Pagamenti”. In attesa dei 400 euro di arretrati.