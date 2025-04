Nuovi posti disponibili docenti e ATA: gli elenchi aggiornati dopo i pensionamenti divisi per provincia

Nuovo aggiornamento dei posti disponibili in vista della ripresa delle lezioni a settembre per l’anno scolastico 2025/26. I nuovi posti disponibili sono quelli che si libereranno in seguito alle domande di pensionamento presentate lo scorso ottobre da docenti e Ata prossimi all’uscita dal mondo del lavoro.

Le verifiche

In queste settimane gli Uffici scolastici proseguono con l’aggiornamento degli elenchi, che però non possono ancora essere considerati definitivi dal momento che l’Inps, che ha l’ultima parola sulla validità degli stessi, non ha ancora completato tutti i controlli di rito. La procedura di verifica da parte dell’istituto nazionale di previdenza si concluderà subito dopo Pasqua.

Solo allora si potranno considerare definitivi gli elenchi, dopo aver verificato che tutti i richiedenti abbiano effettivamente maturato il diritto alla pensione, lasciando quindi posti disponibili in vista del prossimo anno. Sono però elenchi sostanzialmente attendibili, dal momento che solo una piccolissima percentuale rischia di non essere approvato.

Le possibilità

A questi elenchi è necessario aggiungere l’esito delle domande per Quota 103 e Opzione donna prodotte fino al 28 febbraio non dimenticando che esiste anche la possibilità di beneficiare del trattenimento in servizio. Da questo punto di vista, è ancora tutto fermo dal momento che gli Uffici non hanno ancora avuto indicazioni operative.

Proprio in merito alla questione pensionistica nella scuola, alla luce del fatto che è sempre più alta l’età richiesta per uscire dal mondo del lavoro, cresce l’interesse nei confronti della proposta di legge della senatrice Bucalo di consentire il riscatto della laurea a un prezzo agevolato di 900 euro l’anno, opportunità che consentirebbe a molti docenti di andare in pensione già a 61 anni senza un esborso economico eccessivo e proibitivo per alcuni. Ecco gli elenchi.

