Domanda bonus spese extrascolastiche 2025: si possono ottenere fino a 500 euro, come e quando richiederlo

C’è grande interesse attorno al Bonus spese extrascolastiche 2025, sostegno economico pensato per aiutare le famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni a coprire le spese per attività sportive e ricreative. Si tratta di un provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, con la finalità di agevolare il coinvolgimento dei bambini ad attività educative e di svago, senza gravare eccessivamente sulle finanze familiari.

I requisiti

Vediamo le caratteristiche di questa misura che incrocia le esigenze della scuola con le difficoltà economiche delle famiglie: l’importo massimo del bonus è di 500 euro, ma non viene erogato direttamente alle famiglie. I fondi, infatti, sono destinati alle associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, che potranno offrire servizi gratuiti o a prezzo ridotto ai bambini che ne hanno diritto. Per poter beneficiare del contributo, il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a 15.000 euro. Inizialmente, si era ipotizzata una soglia di 35.000 euro, ma è stata successivamente abbassata per riservare il beneficio alle fasce di reddito più basse.

Bisogna in ogni caso tenere presente che si tratta di un bonus non cumulabile con altre agevolazioni simili. Se una famiglia usufruisce già di sgravi fiscali o altri contributi per le stesse finalità, dovrà scegliere quale agevolazione mantenere.

Come richiederlo

Per quanto riguarda la modalità di richiesta, bisognerà attendere un decreto del Presidente del Consiglio, che sarà pubblicato in collaborazione con il Ministero dell’Economia e il Ministero del Lavoro. Il decreto non dovrebbe tardare oltre marzo 2025, definirà le regole precise per presentare domanda. Nel frattempo, è consigliabile seguire gli aggiornamenti ufficiali per essere pronti a fare richiesta non appena sarà possibile.