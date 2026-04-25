Arretrati contratto scuola e buoni pasto 2026: quando arrivano

Il rinnovo economico del CCNL scuola 2025-2027 è stato firmato il 1° aprile 2026, ma questo non significa pagamento immediato.

Infatti siamo quasi a maggio e la situazione dei pagamenti è ancora bloccata, sia per quel che riguarda gli aumenti sia per quel che concerne gli arretrati. Le tempistiche concrete sono queste: pagamento non prima di giugno/luglio 2026, compatibilmente con la firma definitiva dell’ipotesi di contratto. Nel frattempo a metà maggio dovrebbe partire la trattativa per la parte normativa del contratto stesso.

Le scadenze probabili

Più realisticamente, i pagamenti potrebbero arrivare nell’estate 2026, vale a dire da luglio in poi, anche in virtù dei tempi tecnici di NoiPA. Che importi ci si possono aspettare? Parliamo sempre di importi medi, dal momento che cambiano a seconda dei dipendenti scolastici coinvolti. Gli importi, volendo fare una stima media, saranno di circa 800-1.250 € lordi per la maggior parte del personale.

Le variabili dipendono da anzianità e ruolo. Sono comunque importi più bassi di quanto molti si aspettavano, sia per l’accordo trovato sia perché una parte è già stata anticipata con l’indennità di vacanza contrattuale.

Buoni pasto scuola: a che punto siamo

Per quel che riguarda i buoni pasto, al contrario di aumenti stipendiali e arretrati che sono bassi ma sono certezze, non c’è ancora nulla di certo per il 2026. Sappiamo che i buoni pasto non sono nella parte economica già firmata. Verranno però discussi nella parte normativa del contratto (ancora da negoziare).

Rientrano nel capitolo welfare, insieme ad altri benefit. Questo significa: nessuna introduzione immediata, nessuna data certa, solo ipotesi di discussione nel 2026. Se per gli arretrati e gli aumenti abbiamo la certezza che arriveranno nell’estate 2026, per i buoni pasto il tema è ancora aperto ma soprattutto politico-sindacale.

Dipende da come si chiude la parte normativa del contratto e soprattutto se vengono trovate coperture economiche. In altre parole, nel 2026 è più probabile discuterne che riceverli davvero.