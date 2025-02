Prove orali concorso scuola 2025: estrazione delle lettere di avvio, ci sono già le prime date

La prova orale del concorso per docenti bandito con DDG n. 3060/2024 per infanzia e primaria e DDG n. 3059/2024 per la scuola secondaria inizierà dopo la pubblicazione degli esiti della prova scritta. In ogni caso la data esatta dipenderà da vari fattori, tra cui la necessità di eventuali prove suppletive.

Tempistiche e organizzazione

Le prove scritte si terranno:

il 19 febbraio per infanzia e primaria,

per infanzia e primaria, tra il 25 e il 27 febbraio per la scuola secondaria.

Il giorno della prova, i candidati visualizzeranno il punteggio sullo schermo, ma non sapranno subito se avranno accesso all’orale. L’ammissione alla fase successiva sarà infatti riservata a chi ottiene almeno 70/100 alla prova scritta, e rientra nel triplo dei posti disponibili nella regione scelta (oltre agli ex aequo dell’ultimo ammesso).

In base a quanto avvenuto con il concorso PNRR1, in cui le prove orali iniziarono ad aprile, ci sono buone probabilità che molte commissioni riescano a concludere il concorso entro l’estate, permettendo così l’inserimento nelle graduatorie di merito per le assunzioni nell’anno scolastico 2025/26.

Estrazione della lettera per la prova orale

Alcuni Uffici Scolastici Regionali (USR) iniziano già a rendere note le date. Per esempio, l’USR Emilia-Romagna ha comunicato che il 19 febbraio 2025, alle ore 12:00, presso la Sala Tonda dell’USR Emilia-Romagna a Bologna, verrà estratta in seduta pubblica la lettera alfabetica da cui inizieranno le prove orali per infanzia, primaria e sostegno.

Ora non resta che aspettare comunicazioni analoghe anche dagli altri USR, che potranno decidere se delegare l’estrazione a una delle commissioni del concorso scritto o stabilire una data e una sede specifica.