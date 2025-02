Assunzione Idonei 2020: è scontro sui numeri, c’è il rischio che il conteggio del ministero sia sbagliato

Tiene banco in queste ore la questione delle assunzioni degli idonei ai concorsi ordinari del 2020, in particolare in seguito a una presunta discrepanza tra i numeri forniti dal Ministero dell’Istruzione e quelli riportati dal comitato IdoneInsieme – Gm2020. Il Ministero ha annunciato che sono stati assunti 6.544 docenti idonei, ma il comitato contesta questa cifra, affermando che gli effettivi assunti sarebbero solo 3.587. Una cifra che equivale al 7,9% del totale dei docenti idonei, sollevando dubbi sulla correttezza e completezza dei numeri ufficiali.

Le incongruenze

La sottosegretaria Paola Frassinetti, in un’interrogazione parlamentare ha spiegato che nel 2024/25 non è stato possibile utilizzare tutti i 65.000 posti disponibili per le assunzioni a causa del vincolo PNRR, che prevede l’assunzione di 70.000 docenti. E’ stato possibile procedere con l’assunzione di 6.000 docenti provenienti da concorsi precedenti, ma c’è il dubbio che questa cifra non si riferisca solo agli idonei del concorso 2020.

Il deputato Luca Pastorino ha quindi presentato un’interrogazione scritta per fare chiarezza su questa questione, sottolineando che il numero totale degli idonei oscilla tra i 25.000 e i 30.000, il che implica che tra 22.000 e 27.000 docenti idonei non sono ancora stati assunti. Pastorino ha suggerito che la differenza nei numeri potrebbe derivare dal conteggio errato, includendo docenti di altri concorsi (come quelli delle graduatorie GM16 e GM18) o dei vincitori ancora in attesa di immissione in ruolo. La situazione genera un’ulteriore incertezza, accrescendo la precarietà del sistema.

La richiesta di un report dettagliato

Il deputato ha chiesto al Ministro dell’Istruzione, Valditara, un report dettagliato sulle immissioni in ruolo per il 2024/25, e di chiarire le misure che saranno adottate per tutelare gli idonei del concorso 2020, assicurando il rispetto cronologico nelle graduatorie.

Il concorso 2020 aveva previsto assunzioni solo per i vincitori, mentre gli idonei (coloro che avevano superato le prove con punteggio minimo) sono stati inclusi successivamente nella possibilità di essere assunti grazie alla legge 79/2022. Queste graduatorie, pur rimanendo in vigore fino al loro esaurimento, sono utilizzabili solo dopo le assunzioni da concorsi PNRR a partire dal 2024/25.

Per l’anno scolastico 2024/25, il Ministero ha definito un piano di assunzioni con il decreto ministeriale n. 58 del 31 luglio 2024, che prevede la possibilità di rideterminare il numero di assunzioni, considerando eventuali posti vacanti dopo le immissioni ordinarie.

