Nomine supplenze GPS: per gli incarichi da graduatoria di istituto la normativa è complessa in caso di rinuncia, dipende dalla natura della supplenza presa tramite interpello

Il docente che si trova già in servizio su sostegno per una determinata classe di concorso e grado, ma è anche inserito nelle GPS per una diversa classe di concorso o grado, ha a che fare con una normativa che prevede alcune differenze tra GPS e graduatorie di istituto (GI) per quanto riguarda il rifiuto di una nomina senza incorrere in sanzioni.

GPS: possibilità di rifiuto senza sanzioni

Secondo l’ articolo 14, comma 3, dell’OM n. 88 del 2024, è possibile rinunciare a una supplenza assegnata da graduatoria di istituto per accettarne una da GPS. Questa possibilità è esplicitamente prevista dalla normativa e non comporta alcuna sanzione. In altre parole, chi riceve un’offerta di supplenza tramite GPS mentre sta lavorando su una supplenza assegnata da GI, ha facoltà di lasciare quest’ultima per accettare quella da GPS senza penalità.

Graduatorie di istituto: attenzione agli interpelli

Nel caso delle supplenze assegnate da graduatorie di istituto, la situazione può essere più complessa, soprattutto se si tratta di incarichi conferiti tramite interpello. Gli interpelli sono considerati equiparati alle nomine standard da GI e, pertanto, sono soggetti alle stesse regole e sanzioni previste dalla normativa.

Se si decide di rifiutare una supplenza da GI o di interrompere il servizio per accettare un’altra nomina, è necessario valutare attentamente il tipo di incarico già in essere e le conseguenze previste dalla normativa. Ad esempio:

Supplenze brevi e temporanee : rifiutare potrebbe comportare l’impossibilità di ricevere ulteriori proposte per l’anno scolastico in corso dalla stessa graduatoria.

Interpelli supplenze brevi : valgono le stesse regole delle GI, quindi il rifiuto o l’abbandono può comportare sanzioni.

Le possibilità

Se la nomina arriva da GPS , è possibile lasciare una supplenza da GI per accettarla senza incorrere in sanzioni.

Se si tratta di una supplenza conferita tramite GI (anche per interpello) , conviene verificare attentamente la normativa e considerare eventuali penalità prima di prendere una decisione.

Per evitare problemi, è sempre utile monitorare le comunicazioni ufficiali e consultare il personale amministrativo della tua scuola o l’ufficio scolastico territoriale.

