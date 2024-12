Uscito nuovo bando di concorso per Personale Ata: domande entro il 16 dicembre 2024, graduatoria valida due anni

L’Accademia di Belle Arti di Roma ha indetto un concorso per selezionare collaboratori nel settore tecnico-informatico, finalizzato alla formazione di una graduatoria d’istituto per il profilo di Funzionario. La graduatoria, valida per due anni, sarà utilizzata per coprire posti vacanti o disponibili e per eventuali esigenze straordinarie.

Le candidature possono essere presentate fino al 16 dicembre 2024, esclusivamente tramite modalità telematica.

Requisiti richiesti

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti generali di accesso alla pubblica amministrazione e specifici per il ruolo:

Titolo di studio : Laurea triennale in Informatica, Ingegneria informatica o titoli equipollenti.

: Laurea triennale in Informatica, Ingegneria informatica o titoli equipollenti. Cittadinanza : Italiana, di uno Stato membro UE o altra categoria prevista dal bando.

: Italiana, di uno Stato membro UE o altra categoria prevista dal bando. Età : Minimo 18 anni, senza limiti massimi specifici, salvi quelli generali della pubblica amministrazione.

: Minimo 18 anni, senza limiti massimi specifici, salvi quelli generali della pubblica amministrazione. Idoneità fisica: Necessaria per lo svolgimento delle mansioni previste.

Non sono ammessi candidati:

Esclusi dall’elettorato attivo.

Destituiti da incarichi pubblici per motivazioni specifiche.

Con condanne definitive o misure preventive in corso.

Iter della procedura selettiva

Se le candidature superano le 50 unità, è prevista una prova preselettiva con domande di risposta multipla sulle materie d’esame.

La selezione comprende:

Valutazione dei titoli (massimo 20 punti). Due prove d’esame: Prova scritta/pratica : Verifica delle competenze tecniche (massimo 40 punti).

: Verifica delle competenze tecniche (massimo 40 punti). Colloquio orale: Approfondimento delle conoscenze professionali (massimo 40 punti).

I dettagli degli argomenti delle prove sono specificati nel bando ufficiale.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere inviate entro le ore 18:00 del 16 dicembre 2024, esclusivamente tramite il portale inPA.

La candidatura:

Accedere alla piattaforma tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Compilare la domanda inserendo i dati richiesti, incluso un indirizzo PEC. Confermare l’invio e conservare la ricevuta.

Per chi non possiede una PEC, è possibile attivarne rapidamente una seguendo la guida dedicata.

Accesso al bando ufficiale

Il bando completo è consultabile e scaricabile:

Dal sito ufficiale dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

Nella sezione dedicata del portale inPA.

Per ulteriori dettagli, è disponibile il file PDF del bando.