Concorso autista scuolabus 2024: si può partecipare con l’assolvimento dell’obbligo scolastico, domande entro l’11 ottobre

Il Comune di Navelli, in provincia di L’Aquila, ha aperto una selezione pubblica per l’assunzione di un autista di scuolabus. La posizione rientra nell’Area degli Operatori esperti, corrispondente alle ex categorie B1 del pubblico impiego.

Mansioni dell’autista di scuolabus

L’autista selezionato sarà incaricato di svolgere una serie di compiti specifici, tra cui:

Condurre il mezzo lungo gli itinerari previsti, rispettando le normative vigenti e interfacciandosi con gli uffici comunali per la gestione del servizio;

Garantire l’efficienza del veicolo e dei relativi dispositivi di sicurezza, effettuando controlli prima della partenza e partecipando alla manutenzione ordinaria;

Supervisionare l’ingresso e l’uscita dei passeggeri dal veicolo, assicurando un servizio sicuro;

Collaborare con il personale comunale e altre istituzioni coinvolte;

Eseguire compiti affini in linea con il ruolo professionale, supportando l’ente anche in attività diverse, se richiesto.

Requisiti per partecipare al concorso

Per candidarsi a questa posizione, è necessario possedere i requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici, oltre a:

L’assolvimento dell’obbligo scolastico;

Il possesso della patente D e della certificazione CQC per il trasporto di persone.

Modalità di selezione

Il concorso prevede due fasi di valutazione:

Prova pratica: questa consisterà in una valutazione delle competenze tecniche legate alle mansioni del ruolo. Prova orale: un colloquio che approfondirà aspetti motivazionali e conoscenze in diverse aree, tra cui: Nozioni di base sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) e il funzionamento del Comune;

Principi generali del pubblico impiego, con particolare attenzione ai diritti e doveri dei dipendenti pubblici e al codice di comportamento;

Sicurezza sui luoghi di lavoro;

Codice della strada.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro l’11 ottobre 2024, tramite il Portale inPA, accessibile tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. Gli interessati devono consultare il bando di concorso per tutti i dettagli relativi ai requisiti e alle modalità di partecipazione.

Il bando completo è disponibile in formato PDF sul Portale inPA.

