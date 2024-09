Tabelle valutazione titoli sostegno: con selezione in ingresso ai Corsi Indire ministero potrebbe cambiare punteggio al Tfa

Il mondo del sostegno sta vivendo un momento di passaggio importante con modifiche sostanziali volute dal ministro Valditara, non tutte ben digerite dai docenti interessati, anzi. Le principali riguardano l’organizzazione dei nuovi Corsi Indire che daranno il via al doppio canale di specializzazione sul sostegno e la possibilità di conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia.

Queste novità, soprattutto la prima, stanno mettendo in fermento il mondo degli insegnanti, in particolare coloro che partecipano ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) in vista dell’introduzione dei nuovi percorsi indire. Con l’avvicinarsi del nono ciclo dei TFA, molti si chiedono quali cambiamenti potrebbero esserci e se ci sarà una netta differenziazione tra i due percorsi.

Le differenze tra TFA e Percorsi Indire

Al momento, i corsi di TFA sono considerati equivalenti agli altri percorsi di specializzazione sul sostegno. Questo significa che, nelle attuali tabelle di valutazione dei titoli ministeriali, non esistono differenze di punteggio tra chi ha conseguito il TFA e chi ha seguito altri percorsi formativi. Con l’introduzione dei nuovi corsi Indire, si prospetta un possibile cambiamento.

Per fare chiarezza, sarà necessario attendere che il Ministero dell’Istruzione pensi a nuove tabelle di valutazione dei titoli. Solo in quel momento sarà possibile capire con certezza se i due percorsi formativi verranno differenziati in termini di punteggio o valore nel mondo della scuola.

Selezione in ingresso

Non è escluso che il ministero possa pensare a una selezione in ingresso per i Corsi Indire che, lo ricordiamo, saranno riservati ai docenti in possesso di tre anni di servizio. Quest potrebbe giustificare un punteggio differente per i candidati che li frequentano.

