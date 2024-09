Abilitazione triennalisti: secondo ciclo a gennaio, le università stanno procedendo con i percorsi già autorizzati per l’anno accademico 2023-2024

La possibilità di un secondo ciclo di abilitazione per i triennalisti, coloro che insegnano da almeno tre anni con contratti precari, dipende dalle singole università. Infatti, sono proprio gli atenei a gestire i cicli di abilitazione, ma soltanto dopo aver ottenuto il via libera dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ora come ora le università stanno implementando i percorsi già approvati per l’anno accademico 2023-2024.

Il secondo ciclo di abilitazione

La normativa che regolerà i cicli futuri è ancora in fase di definizione, e non esistono linee guida precise riguardo a tempistiche specifiche per un secondo ciclo di abilitazione. Detto ciò è plausibile ipotizzare che si possa adottare una cadenza annuale per le procedure abilitanti, seguendo un modello simile a quello del TFA (Tirocinio Formativo Attivo), che già segue un calendario di pubblicazioni annuali.

Le prospettive per gennaio

Questo significa che non si può garantire con certezza che un nuovo ciclo di abilitazione possa prendere il via esattamente a gennaio. L’attesa rimane per le decisioni future da parte delle università e del Ministero, che dovranno stabilire il prossimo passo per chi intende completare il percorso di abilitazione all’insegnamento.

