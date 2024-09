Corsi Indire: sancita la proroga al 31 ottobre per la partecipazione sulla piattaforma Scuola Futura della formazione in servizio incentivata

Il termine per la partecipazione al corso di formazione incentivata del Polo Indire, offerto per l’anno scolastico 2023-2024 tramite la piattaforma Scuola Futura, è stato prorogato al 31 ottobre 2024. L’iniziativa, identificata con il codice 272091, era originariamente prevista per concludersi il 30 settembre, ma la proroga offre più tempo ai docenti coinvolti per completare il percorso.

Ruoli di supporto

Lanciato il 28 agosto scorso, il corso si rivolge principalmente ai docenti che ricoprono ruoli di supporto e coordinamento didattico all’interno delle scuole. Questi insegnanti sono impegnati nell’attuazione delle attività legate al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e alle necessità organizzative delle istituzioni scolastiche.

Pur trattandosi di un’iniziativa volontaria, il corso è dedicato a coloro che collaborano attivamente con il sistema organizzativo della scuola e con la dirigenza scolastica. Le lezioni si svolgono in modalità completamente asincrona, consentendo ai partecipanti di seguire il percorso fuori dall’orario di insegnamento.

30 ore in tutto

Con una durata complessiva di 30 ore, il corso è valido sia per i docenti delle scuole dell’infanzia e primarie, sia per quelli delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

