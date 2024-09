Requisiti concorso docenti 2024: la partecipazione di chi sta frequentando il TFA IX ciclo

E’ corsa alla comprensione dei requisiti validi per partecipare al prossimo concorso scuola 2024, il secondo della fase Pnrr che coinciderà anche con l’ultimo concorso a concedere ai docenti alcuni requisiti particolari. Due di questi sono sicuramente il possesso di laurea più 24 cfu e diploma Itp.

La fine della fase transitoria

Dal prossimo anno, con la fine della fase transitoria, questi requisiti non saranno più validi. Ma in vista del bando che dovrebbe essere pubblicato dal ministero tra fine ottobre e inizio novembre, c’è anche un’altra categoria di docenti che si interroga sulle proprie possibilità di partecipare alla procedura.

In particolare, è la categoria dei partecipanti all’attuale nono ciclo del TFA sostegno a domandarsi sue potranno accedere al concorso su sostegno.

La specializzazione sul sostegno

Purtroppo per questa categoria di aspiranti candidati non ci sarà la possibilità di partecipare, dal momento che la normativa prevede che per qualsiasi grado di istruzione requisito imprescindibile sia il possesso all’atto del bando della specializzazione sul sostegno.

Specializzazione che non è valida se è stata ottenuta all’estero, se non riconosciuta, perché non dà titolo di accesso. Necessario quindi che sia un TFA sostegno rilasciato in Italia, l’unico riconosciuto. Resta valido il possesso di un titolo estero purché al momento dell’iscrizione al concorso la domanda di riconoscimento sia già stata convalidata.

Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere tutti gli aggiornamenti sul mondo della scuola.