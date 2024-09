Bollettino nomine Gps: le supplenze del 27 settembre, elenco aggiornato con i nuovi turni di nomina delle province

Nuovo giro di nomine oggi 27 settembre in concomitanza con l’ultimo giorno utile della settimana prima della fine del mese, anche se alcune segreterie scolastiche, come già accaduto nelle scorse settimane, potrebbero lavorare anche di sabato per proseguire con l’assegnazione degli incarichi in modo da consentire la presa di servizio lunedì 30 settembre.

Le grandi province in ritardo

In alcune grandi province è stato possibile finalmente attivare il secondo turno di nomine. Si tratta di grandi province che hanno iniziato in netto ritardo rispetto alle altre, e il riferimento è soprattutto a Milano, Roma e Napoli. In altre province minori siamo già a turni avanzati di nomina e al momento non è dato sapere quanti turni saranno necessari per completare tutte le assegnazioni.

Le disponibilità sopravvenute infatti, figlie di rinunce o rettifiche, obbligano gli uffici scolastici a proseguire con i turni di convocazione fino a quando non risultano assegnati tutti gli incarichi. L’anno scorso si andò avanti fino ad anno scolastico inoltrato, in alcune province fino a dicembre.

Le classi di concorso esaurite

L’auspicio è che quest’anno non sia necessario protrarre la procedura così tanto, anche perché vorrebbe dire che fino ad allora molti studenti sono rimasti senza insegnante. Altro tema caldo di questi giorni riguarda l’esaurimento di alcune gps per determinate classi di concorso. In questo caso non si può più provvedere ad assegnare l’incarico mediante algoritmo ma bisogna passare a graduatorie di istituto e a interpelli.

E qui si apre un altro capitolo inerente una nota dolente del meccanismo di assegnazione delle supplenze di quest’anno, caratterizzato dal passaggio dalla messa a disposizione all’interpello. Un sistema che doveva garantire maggiore trasparenza ma che si sta rivelando foriero di polemiche e difficoltà da parte delle segreterie.

Interpello manda in tilt le segreterie

Le troppo candidature ricevute, spesso non adeguate a ricoprire l’incarico richiesto (addirittura candidature di personale non docente) stanno intasando le caselle mail delle segreterie obbligando a ritardi che penalizzano il conferimento soprattutto degli incarichi brevi. Le tempistiche insite nella procedura dell’interpello, infatti risultano incompatibile con la necessità di assegnare una cattedra per un breve periodo di tempo e soprattutto in tempi brevi. Le supplenze di oggi 27 settembre.

