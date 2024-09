Gps esaurite 2024: le classi di concorso dove si può già presentare interpello per ottenere supplenze

Continuano ad esaurirsi diverse Gps per l’anno scolastico 2024 con la conseguenza che quando alcune classi di concorso diventano prive di insegnanti disponibili, le scuole non possono fare altro che rivolgersi allo strumento dell’interpello, sempre dopo aver setacciato le graduatorie di istituto della scuola e delle scuole viciniori.

Nuovi turni di nomina

E’ il risultato dell’assegnazione degli incarichi tramite algoritmo Gps, ormai entrato nel vivo e già ovunque almeno al secondo turno di nomina. Turni di nomina successivi diventeranno indispensabili soprattutto nelle province dove la situazione è stata più complicata fin dall’inizio.

Il riferimento è alle province che hanno dovuto lavorare con graduatorie non corrette, soggette a rettifiche successive a volte anche al primo turno di nomina. Per questo altre province, anche grandi, come Napoli e Roma, hanno preferito attendere qualche giorno in più per avviare l’algoritmo, in cambio di operare con graduatorie il più possibile pulite che non comportassero l’insorgenza di disponibilità sopravvenute.

Le disponibilità sopravvenute

Il problema delle disponibilità successive al primo turno di nomina, come noto, può dipendere sia da rettifiche conseguenti all’accertamento di docenti non in possesso dei titoli richiesti, o della correzione della posizione in graduatoria degli stessi, oppure derivanti da rinunce. In ognuno dei tre casi, a prescindere da quale di essi si verifica, la conseguenza è che la supplenza torna alla segreteria scolastica che deve ripartire con le operazioni di nomina, inserendo la disponibilità sopravvenuta nei successivi turni di nomina.

Questo però ha reso nel frattempo rinunciatari involontari per quella supplenza coloro i quali erano posizionati meglio in graduatoria, che nel frattempo hanno ottenuto un altro incarico, magari anche uno spezzone, per destinazione meno gradita, e che si ritrovano quindi a essere esclusi dalla possibilità di ottenere una cattedra tornata successivamente disponibile.

Gps esaurite 2024

Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere tutti gli aggiornamenti sul mondo della scuola.