Risarcimento precari scuola: in migliaia hanno già fatto ricorso, indennizzo fino a 40mila euro

Sono già migliaia i docenti che hanno deciso di intraprendere la strada del ricorso per accedere al risarcimento fino a 40.000 euro per i precari della pubblica amministrazione. Un indennizzo che il Governo ha stanziato, raddoppiandone la capienza in termini di mesi rimborsabili, per andare incontro alla procedura di infrazione di Bruxelles nei confronti dell’Italia per abuso di contratti a termine.

Il mondo della scuola, suo malgrado, è uno dei settori della pubblica amministrazione maggiormente caratterizzato dal precariato. Non sorprende allora che i diretti interessati abbiano già deciso in migliaia di aderire al ricorso. Per il momento, infatti, il rimborso non avviene d’ufficio nei confronti di chi ha accumulato il numero richiesto minimo di mensilità di precariato, ma necessita di presentazione del ricorso.

Il ricorso è valido e utile sia per contestare l’importo dell’indennizzo che per richiedere l’accesso a chi non era inizialmente considerato. Negli ultimi giorni, da quando è stata data conferma, il numero di richieste è stato altissimo.

