Superare l’obbligo di bandire concorsi per docenti ogni anno e rivedere le modalità di selezione degli insegnanti, valorizzando maggiormente l’esperienza, le capacità e l’attitudine all’insegnamento. È questa la prospettiva su cui si punta nell’ambito della trattativa avviata con la Commissione europea per modificare il sistema di reclutamento del personale scolastico. Lo ribadisce Mario Pittoni, responsabile nazionale Dipartimento Istruzione Lega, all’indomani della notizia del nuovo bando per il prossimo concorso scuola 2026/27.

Concorsi annuali, il vincolo europeo

Alla base dell’attuale sistema di reclutamento ci sono gli impegni assunti con l’Europa dal precedente Governo. Un accordo che, secondo quanto dichiarato, limita i margini di intervento sulle procedure concorsuali.

«Qualcuno dimentica che l’intesa del Governo precedente a trazione M5s-Pd (al tempo numericamente autosufficienti) con la Commissione europea impone concorsi COMPLETI e ogni anno» ricorda Pittoni.

Un primo risultato della trattativa riguarda la possibilità di circoscrivere le nuove procedure concorsuali alle classi di concorso e alle tipologie di posto per le quali non sono più disponibili graduatorie da cui attingere per le assunzioni.

«La trattativa che abbiamo avviato, al momento ne limita almeno l’utilizzo alle graduatorie esaurite».

In futuro concorsi con prove diverse

L’obiettivo di più lungo periodo è però quello di intervenire anche sulla frequenza dei concorsi. Superare la necessità di organizzare nuove procedure ogni anno consentirebbe infatti di ripensare il sistema di selezione, individuando prove maggiormente orientate alla valutazione delle effettive competenze professionali degli aspiranti insegnanti.

«In prospettiva puntiamo a superare la cadenza annuale, così da poter ragionare su prove più efficaci nel selezionare capacità, esperienza e attitudine all’insegnamento».

Il superamento dei concorsi annuali potrebbe rappresentare il punto di partenza per una revisione più ampia delle modalità di accesso al ruolo, con una maggiore attenzione all’esperienza maturata in classe e alle capacità didattiche dei candidati. Nel frattempo il Ministero ha autorizzato il bando per 14 mila posti.