Per i docenti potrebbe arrivare un ulteriore stipendio annuale, oltre ai dodici ordinari e alla tredicesima già prevista. L’iniziativa politica promossa da Matteo Renzi punta a migliorare le condizioni economiche di alcune categorie di dipendenti pubblici, riconoscendo loro un compenso supplementare sotto forma di quattordicesima mensilità. L’obiettivo sarebbe quello di partire dal 2028. A questo intervento potrebbe affiancarsi anche un incremento della retribuzione superiore ai 100 euro.
Quali lavoratori potrebbero ricevere il nuovo stipendio
Restano ancora numerosi aspetti da definire, soprattutto per quanto concerne il mondo scolastico. Bisognerà capire, ad esempio, se il beneficio della quattordicesima sarà riconosciuto anche ai precari o soltanto a chi ha un contratto a tempo indeterminato.
Da chiarire anche il calcolo delle somme spettanti a chi lavora con un orario ridotto o presta servizio soltanto per alcuni mesi. Al momento non risultano coinvolti collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici.
Nessuna certezza sulla sua introduzione
Il nodo principale riguarda la copertura finanziaria. Riconoscere un’intera retribuzione supplementare a una platea così ampia di lavoratori comporterebbe infatti un impegno economico significativo per lo Stato.
Per il momento si tratta di un’iniziativa politica che dovrà ottenere il via libera del Parlamento. Non esiste dunque ancora alcun diritto a percepire queste somme mediante quattordicesima.
La prospettiva rimane comunque interessante per il personale scolastico, che potrebbe ritrovarsi con una maggiore capacità di spesa senza dover attendere esclusivamente gli incrementi legati alla contrattazione nazionale. Nel frattempo, procede la trattativa all’Aran per il rinnovo della parte normativa del rinnovo di contratto scuola, dopo la conclusione di quella per la parte economica risalente allo scorso luglio.
Sul tavolo anche il riconoscimento dei buoni pasto al personale scolastico, unico comparto della pubblica amministrazione cui ancora vengono negati i ticket per mangiare durante la pausa pranzo, nel caso di orario di servizio superiore alle sei ore. Un bonus non facile da ottenere, anche in questo caso, considerata la notevole copertura economica che richiederebbe.