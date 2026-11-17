C’è anche la quattordicesima per i docenti tra gli emendamenti presentati da Italia Viva alla Manovra 2027 di cui si sta discutendo al Senato. Mensilità extra che sarebbe concessa non solo agli insegnanti ma anche a infermieri e forze dell’ordine. L’obiettivo della proposta, come spiega lo stesso partito che l’ha inserita nel complesso delle proprie proposte emendative, è “dare risposte concrete alle esigenze di famiglie e imprese che la manovra del governo lascia irrisolte”, oltre a “dare più valore al lavoro, ridurre gli ostacoli per chi fa impresa e creare maggiori opportunità per i giovani, senza trascurare le esigenze sociali e le fragilità”.

Il piano per aumentare gli stipendi

Tra le altre proposte c’è anche il superamento degli acconti Iva, la Start Tax per gli under 35 e misure per favorire il rientro dei cervelli.

Da parte di Azione invece la scuola viene inclusa nella proposta di una sperimentazione triennale dal 2027/2028 del tempo scuola a 40 ore settimanali nelle primarie e nelle secondarie di primo grado delle aree ad alta vulnerabilità sociale e materiale, con attività di recupero, approfondimento, sport, arte e musica. Sempre per la scuola, vengono proposti libri di testo gratuiti alla primaria e alle secondarie fino alla fine dell’obbligo scolastico, entro 300 euro l’anno per studente.

Lo stesso partito per le retribuzioni degli insegnanti propone o un piano triennale che consenta di adeguare gli stipendi alla media europea per i docenti di primaria e secondaria con al massimo quindici anni di servizio, usando i risparmi della riduzione degli organici, oppure un fondo da 500 milioni nel 2027 e da 1.490 milioni l’anno dal 2028 per i docenti statali di ruolo e precari, con aumenti decisi dalla contrattazione.

Confermato lo sciopero del 20 novembre

Nonostante l’annuncio del Governo di rinunciare al taglio di 7mila dipendenti della scuola, i sindacati confermano lo sciopero per il 20 novembre.