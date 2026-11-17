Iniziato l’iter di esame del Decreto Scuola che comprende anche l’emendamento per le assunzioni da GPS su posti residui. La decisione sul doppio canale di reclutamento è prevista per domani con il voto al Senato. Ma nel frattempo sono stati approvati altri emendamenti. Le tempistiche lunghe dipendono dall’importante molte di lavoro che necessita l’esame di tutti gli emendamenti, giunta quasi al termine.

Lavori in corso

I lavori si stanno svolgendo nell’Aula di Palazzo Madama dove è in corso l’esame in prima lettura del disegno di legge n. 2053 per la conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027.

Grande attesa per la decisione dell’Aula con il voto diretto del testo per il pacchetto dedicato al doppio canale di reclutamento dei docenti precari (emendamenti 7.0.1 e 7.0.16). FdI e Lega hanno proposto di introdurre, a partire dall’anno scolastico 2027/2028, un canale strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato attingendo dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze sui posti residui rimasti vacanti al termine delle immissioni in ruolo ordinarie da concorso.

In attesa del vero doppio canale

Proprio in virtù della sua limitata applicazione, questo tipo di doppio canale di reclutamento, solo sui posti residui, è stato ribattezzato “mini doppio canale”, accezione evidentemente non positiva per un provvedimento che dovrebbe risolvere il problema del precariato ma che in questa versione depotenziata difficilmente riuscirà a incidere come auspicato in sede di discussione in questi anni.

Sullo sfondo, in attesa di capire se questo emendamento passerà, cosa tutt’altro che scontata, resta l’esame della Commissione Europea della richiesta presentata da Mario Pittoni della Lega della trasformazione delle Gps in Gpsr. Questo sì, vero doppio canale che non opererebbe solo sui posti residui consentendo una valida alternativa alle assunzioni da concorsi. Ma per la cui attuazione le tempistiche sono tutt’altro che definite e definibili.