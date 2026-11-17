Nelle ore in cui i precari attendono novità sull’emendamento che potrebbe sbloccare finalmente il doppio canale di reclutamento, quantomeno sui posti residui, si accende il confronto politico sul reclutamento degli insegnanti. Al centro della discussione c’è proprio la possibilità di introdurre un doppio canale di assunzione, che permetta di utilizzare anche le graduatorie provinciali per le supplenze per l’immissione in ruolo dei docenti, non soltanto sul sostegno ma anche su posto comune.

A intervenire è Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, che replica alle dichiarazioni di Irene Manzi, responsabile scuola del Partito democratico, rilasciate alla Tecnica della Scuola.

Pittoni risponde a Manzi: “Sorprendono le perplessità sul doppio canale”

A suscitare la reazione dell’esponente leghista sono state alcune considerazioni di Manzi sulle assunzioni direttamente dalle GPS. La rappresentante del Pd aveva espresso alcune riserve su un accesso immediato al ruolo attraverso le graduatorie, sottolineando la necessità di prevedere verifiche.

“Sull’ingresso immediato in questo senso da doppio canale, diciamo qualche riserva l’abbiamo anche noi”, aveva dichiarato Manzi, precisando la propria posizione rispetto a un ingresso “direttamente da graduatoria”, da accompagnare comunque a specifiche verifiche.

Parole che Pittoni contesta, richiamando anche le scelte compiute durante i precedenti governi.

“Sorprendono alcuni passaggi dell’intervista rilasciata da Irene Manzi”, afferma il responsabile Istruzione della Lega, ricordando che un precedente relativo al reclutamento attraverso le graduatorie era stato introdotto proprio quando alla guida del Ministero dell’Istruzione c’era Patrizio Bianchi.

“Il precedente delle GPSR, cioè delle graduatorie provinciali per le supplenze e il ruolo che proponiamo, l’avevamo ottenuto con un loro ministro, Bianchi”, sostiene Pittoni.

La proposta della Lega punta a estendere questo meccanismo anche ai posti comuni, subordinandolo però al necessario confronto con le istituzioni europee e alle verifiche tecniche.

Concorsi e PNRR, le critiche alle scelte dei precedenti governi

Il confronto si allarga poi al sistema dei concorsi e alle regole introdotte nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Secondo Pittoni, Pd e Movimento 5 Stelle avrebbero sostenuto un modello di reclutamento che ha finito per penalizzare numerosi candidati già risultati idonei nelle procedure concorsuali.

“Pd e M5s col Pnrr avevano lavorato in direzione opposta”, afferma l’esponente leghista, contestando in particolare la scelta di cancellare “il principio stesso di idoneità da tutti i concorsi dal 2020 in poi”.

Un altro elemento criticato riguarda la frequenza delle selezioni. Pittoni sostiene che l’impegno a organizzare “concorsi con cadenza annuale” abbia favorito procedure “poco adatte a selezionare capacità, esperienza e attitudine all’insegnamento”.

Il rappresentante della Lega rivendica quindi i risultati raggiunti attraverso il confronto con Bruxelles.

“Le interlocuzioni con la Commissione europea ci hanno comunque già consentito di recuperare idoneità e graduatorie di merito, oltre al varo degli elenchi regionali”, dichiara Pittoni.

L’obiettivo, secondo l’ex presidente della Commissione Cultura del Senato, è evitare che i docenti che hanno superato le prove concorsuali, senza ottenere immediatamente un posto, siano costretti a partecipare continuamente a nuove selezioni.

Una situazione che, a suo giudizio, rischia anche di alimentare “oltre misura il business della preparazione alle prove concorsuali”.

Assunzioni da GPS anche su posto comune: “Pari dignità a tutte le graduatorie”

La prospettiva indicata da Pittoni resta quella di ampliare le possibilità di accesso al ruolo, affiancando ai concorsi un ulteriore percorso di reclutamento attraverso le graduatorie.

“Per il doppio canale di reclutamento dei docenti, che è utile a tutti”, spiega, il lavoro si concentra ora sulle GPSR e sulla definizione di “meccanismi che assicurino pari dignità a tutte le graduatorie”.

Per Pittoni i benefici riguarderebbero sia gli insegnanti sia gli studenti: ai primi verrebbe offerta una maggiore prospettiva di stabilità professionale, mentre per i secondi si potrebbe favorire la continuità didattica, riducendo il ricambio dei docenti.

La questione resta comunque legata alla necessità di ottenere il via libera europeo e di individuare soluzioni compatibili con il quadro normativo.

A chiudere l’intervento è un richiamo alla necessità di superare le contrapposizioni tra le diverse categorie di aspiranti docenti.

“Giustamente, di guerre fratricide la stragrande maggioranza dei docenti ha le scatole piene”, conclude Pittoni, ribadendo la volontà di costruire un sistema che riconosca il valore delle diverse graduatorie senza alimentare ulteriori divisioni tra i precari.