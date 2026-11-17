Non basta la marcia indietro del Governo sui tagli alla scuola. Il provvedimento, sconfessato prima da Valditara e da Salvini, poi dalla stessa premier Meloni che pare fosse anch’essa all’oscuro della decisione, viene stralciato dalla Manovra del prossimo anno ma non basta a placare le proteste sindacali.

Sciopero confermato

E allora lo sciopero nazionale della scuola previsto per venerdì 20 novembre 2026 resta confermato, nonostante il Governo abbia annunciato la volontà di eliminare dalla Legge di Bilancio la disposizione che avrebbe comportato una riduzione di quasi 7.000 posti tra docenti e personale ATA.

La decisione, emersa dopo l’incontro del 13 novembre tra Governo e organizzazioni sindacali, rappresenta un’apertura sulla questione degli organici, ma non è stata sufficiente a fermare la mobilitazione.

Per la Gilda degli Insegnanti, il problema non riguarda soltanto i posti di lavoro salvaguardati. Il sindacato chiede maggiori investimenti per aumentare gli stipendi, recuperare l’anno 2013 ai fini della progressione economica, contrastare il precariato e garantire maggiore stabilità agli insegnanti di sostegno. Contesta inoltre la destinazione di ulteriori finanziamenti alle scuole paritarie e agli ITS Academy, mentre permangono criticità per gli istituti tecnici.

Anche la Cgil considera insufficienti le modifiche annunciate. La contestazione riguarda l’intera impostazione della manovra economica, giudicata inadeguata per scuola, sanità e pensioni. Tra le questioni sollevate figurano anche l’aumento dell’età pensionabile e il mancato recupero del potere d’acquisto dei lavoratori attraverso interventi sul drenaggio fiscale.

La protesta del 20 novembre coinvolgerà quindi il personale docente, educativo, ATA e dirigente, con l’adesione di numerose organizzazioni sindacali, tra cui Flc Cgil, Gilda, USB, Cobas e Unicobas.

Attesa per il doppio canale di reclutamento

Il Governo ha annunciato un passo indietro sui tagli al personale scolastico, ma i sindacati chiedono interventi economici e strutturali più ampi. Per questo lo sciopero rimane confermato e nelle scuole potrebbero verificarsi sospensioni delle lezioni o modifiche all’ordinario svolgimento delle attività. Oggi si attendono anche novità sull’emendamento al Decreto Scuola inerente il doppio canale di reclutamento sui posti residui.