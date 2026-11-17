Proseguono gli scorrimenti delle graduatorie GaE e GPS. Rispetto al nostro precedente aggiornamento di fine settimana scorsa, nel nuovo elenco compaiono 22 nuovi turni effettivi distribuiti in 21 province, con una forte concentrazione di pubblicazioni tra il 13 e il 16 novembre.

Le disponibilità sopravvenute

Inevitabilmente le disponibilità residue da assegnare mediante bollettini Gps si riducono man mano che si va avanti con i turni successivi, mentre le disponibilità sopravvenute restano invariate, anzie se possibile aumentano considerato che ci si inoltra nell’anno scolastico e possono insorgere varie necessità di sostituzione legate a ferie, malattie o altri tipi di permessi.

Fattispecie che vivrà di un inevitabile picco dal momento che ci si avvicina alle festività natalizie, con il conto alla rovescia virtualmente già iniziato considerato che manca ormai poco più di un mese alla pausa per le vacanze di fine anno.

Gli ultimi bollettini

Per quel che riguarda le supplenze assegnate in questo inizio di settimana, in Calabria si registra un nuovo turno per Reggio Calabria.

Molto attiva ancora una volta l’Emilia-Romagna, dove si aggiungono nuovi scorrimenti per Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma e Rimini.

Nel Lazio la novità più rilevante riguarda Roma, che arriva al decimo turno.

In Liguria avanzano Genova e Imperia, entrambe interessate da nuovi turni.

In Lombardia si aggiorna Lodi, mentre in Piemonte arrivano nuove pubblicazioni per Torino e Vercelli.

Novità anche in Puglia, dove si muovono Bari e Lecce.

In Sicilia proseguono le nomine a Caltanissetta-Enna e Messina.

Particolarmente dinamica anche la Toscana. Arezzo aggiunge due nuovi turni, mentre avanzano anche Grosseto e Massa Carrara.

In Veneto, infine, si registrano nuovi scorrimenti per Padova e Verona.

Le nuove pubblicazioni

Nel complesso, rispetto al precedente punto della situazione fatto alla fine della scorsa settimana, in concomitanza con la metà di novembre, risultano quindi 22 nuove pubblicazioni effettive in 21 province. Tra gli aggiornamenti più significativi emergono il decimo turno di Roma, i nuovi movimenti di Bari e Torino e il consistente numero di scorrimenti registrati ancora una volta in Emilia-Romagna e Toscana.